«АвтоКрАЗ» увеличил поставки грузовиков в Туркменистан

Крупнейший в Украине производитель больших грузовых автомобилей - ОАО «Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) в 2008 году увеличил поставки грузовиков в Туркменистан в 1,6 раза – до 178 автомобилей. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе холдинга.

В сообщении отмечается, что потенциальные потребители техники в этой стране преимущественно предприятия нефтегазового комплекса и Министерства строительства. Наиболее востребованы здесь полноприводные самосвалы КрАЗ.

Партнер ХК «АвтоКрАЗ» в Туркмении - компания YARAW, обеспечивающая гарантийный ремонт и сервисное обслуживание автомобилей КрАЗ.

Также в сообщении отмечено, что ХК «АвтоКрАЗ» на выставке «Нефть и газ Туркмении - 2008», организованной Министерством нефти и газа Туркменистана, представила цистерну для технической воды АЦТВ-10 на шасси КрАЗ-63221 и самосвал КРАЗ-65032-043 с усиленной задней подвеской, предназначенный для перевозки строительных сыпучих и навалочных грузов по всем видам дорог. Свои специальные надстройки на шасси КрАЗ показали предприятия «Первомайскхиммаш», «Азнефтемаш», Дрогобычский завод автомобильных кранов и др.

В числе многочисленных представителей нефтегазовой отрасли экспозицию «АвтоКрАЗа» посетили члены правительства Туркменистана: заместитель главы правительства и министр авиации, выразивший желание обновить состав транспорта наземного обеспечения, в первую очередь аэродромными топливозаправщиками на шасси КрАЗ.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

В 2007 году «АвтоКрАЗ» увеличил производство автомобилей КрАЗ и машинокомплектов на 20,7%, по сравнению с 2006 годом, до 4 206 штук.

2007 год «АвтоКрАЗ» закончил с чистой прибылью 74,113 млн. грн.

По состоянию на начало 2007 года, 17,084% акций ХК «АвтоКрАЗ» принадлежало ООО «Мега Моторс», 9,9% - ООО «Банк «Финансы и кредит», 9,85% - ООО «Укртехуглерод», 9,478% - ООО «Феррэкспо», 8,838% - ООО «Инициатор +», 8,838% - ООО «Нефтехимимпекс», 8,838% - ООО «Новые промышленные технологии», 8,15% - ООО «Проминек», 6,064% - ЗАО «Акционерная страховая компания «Омега» (все - г. Киев).