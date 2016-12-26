Минэкономразвития прогнозирует рост промпроизводства на уровне 2,2%

Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует рост промышленного производства в стране по итогам 2016 года на уровне 2,2%.

Соответствующий прогноз содержится в аналитическом материале, опубликованном на сайте Минэкономразвития.

"В декабре 2016 года ожидается дальнейший рост (промышленного – УНИАН) производства, что позволит получить по итогам года рост промышленности на 2,2%, который будет поддерживаться улучшением ценовой внешней конъюнктуры и увеличением внутреннего спроса", - говорится в аналитическом материале.

При этом в Минэкономразвития отметили, что в первом квартале 2017 года ожидается сохранение тенденции умеренного роста промпроизводства, обусловленной достаточно высоким уровнем внутреннего потребительского и инвестиционного спроса, а также внешнего спроса вследствие благоприятной ценовой конъюнктуры на отдельных мировых товарных рынках.

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По мнению аналитиков министерства, основными рисками для украинской промышленности остаются возможное обострение военного конфликта на востоке страны и осложнения с транспортным сообщением, расширение торговых ограничений со стороны стран ЕС и СНГ, снижение цен на мировых товарных рынках, расширение торговых и транспортных ограничений со стороны РФ, а также возобновление негативных ожиданий экономических агентов на фоне сохранения проблем банковской системы.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, рост промышленного производства в Украине в ноябре 2016 года в годовом выражении, по сравнению с ноябрем 2015 года, ускорился до 3,7% с 0,8% месяцем ранее.

С начала года, за январь-ноябрь, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, промпроизводство в Украине выросло на 2,1%.