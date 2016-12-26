Крюковский завод поставит "Укрзализныце" 6 пассажирских вагонов-трансформеров

Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ, Кременчуг, Полтавская область) намерен сегодня, 26 декабря, передать региональному филиалу публичной акционерной компании "Укрзализныця" - Одесской железной дороге три новых пассажирских вагона, оснащенных трансформируемой мебелью.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской магистрали, на этой неделе ожидается поставка еще трех пассажирских вагонов.

Как сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", всего компания заказала 13 таких вагонов. Преимуществом вагонов-трансформеров является возможность использования их как на ночных, так и на дневных маршрутах. В частности, в ночном режиме вагона нижние и верхние полки купе используются как спальные места, тогда как в дневном режиме нижние полки купе трансформируются в места для сидения.

В целом, согласно заключенному в 2016 году договору, Крюковский вагонзавод должен построить 21 пассажирский вагон. Кроме 13 вагонов с мебелью, национальный производитель построит 7 вагонов купе и один вагон категории СВ.

В сообщении отмечается, что поскольку производитель не успевает изготовить весь объем заказа до конца года, готовится дополнительное соглашение о переносе сроков поставки на начало 2017 года.

"Для "Укрзализныци" главное, что после длительного перерыва началось обновление пассажирских вагонов. Последний раз компания покупала пассажирские вагоны в 2010 году. В финплане на 2017 год мы запланировали приобрести полсотни пассажирских вагонов, а также межрегиональные поезда и дизель-поезда. И это только часть нашей большой инвестиционной программы", - цитирует пресс-служба председателя правления "Укрзализныци" Войцеха Балчуна.

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Как сообщал УНИАН, Крюковский вагоностроительный завод в 2015 году не произвел ни одного пассажирского вагона. Вместе с тем, предприятие модернизировало 25 вагонов метро для Киевского метрополитена и произвело 5 новых вагонов.

29 ноября правление "Укрзализныци" утвердило стратегию обновления подвижного состава компании до 2021 года, которая предусматривает закупку и ремонт 96 тысяч единиц подвижного состава за 108 миллиардов гривень.

В частности, в течение следующих 5 лет компания планирует купить 262 локомотива, 440 пассажирских вагонов, более 35 тысяч грузовых вагонов и 6 единиц рельсовых автобусов и электричек.

Кроме того, пятилетний план обновления железнодорожного подвижного состава предусматривает проведение модернизации 898 локомотивов, 696 пассажирских вагонов, 57 тыс. грузовых вагонов и 430 единиц электричек и рельсовых автобусов.

Справка УНИАН. ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику.

Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу "Укрзализныци". Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. Крюковский вагонзавод является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов — пассажирских и грузовых.