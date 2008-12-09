«Лугансктепловоз» увеличил выпуск продукции в 2 раза

Холдинговая компания «Лугансктепловоз» за 11 месяцев этого года выпустила продукции на 1,127 млрд. гривень, что в 2,12 раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

С начала года на «Лугансктепловозе» изготовлено: более 70 секций тепловоза 2ТЭ116У, три секции тепловоза ТЭП150, 16 секций электровоза 2ЭЛ5. Кроме того, поставлены на рельсы 56 вагонов пригородных электропоездов ЭПЛ2Т и ЭПЛ9Т. За этот же период произведено запасных частей для железнодорожного транспорта на сумму 58 млн. 488 тыс. грн. Выполнение задания по кооперации составило 5 млн. 770 тыс. грн.

В ноябре локомотивостроители отправили заказчикам 10 секций магистрального грузового тепловоза 2ТЭ116У для российских железных дорог и две секции электровоза 2ЭЛ5 для «Укрзализныци». Также выпускались запасные части для локомотивов, узлы и агрегаты, выполнялись другие работы. В денежном выражении стоимость произведенной продукции за ноябрь месяц составила 130,69 миллионов гривень, что почти на 10% больше результата ноября прошлого года.

Как отметили в пресс-службе, росту объёмов производства способствовал приход на предприятие в прошлом году генерального акционера – «Управляющей компании «Брянский машиностроительный завод», благодаря которому появились масштабные заказы на производство локомотивов для Российских железных дорог.

В декабре, несмотря на принятый по объективным причинам трёхдневный график работы, на «Лугансктепловозе» планируется выпуск 16 секций тепловоза 2ТЭ116У и 2 секции электровоза 2ЭЛ5.

Справка УНИАН. Открытое акционерное общество "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" - крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных грузовых тепловозов и электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов.

Собственником 76% акций предприятия является "Управляющая компания "Брянский машиностроительный завод" (РФ).