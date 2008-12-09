“Норд” в этом году снизит производство на 15%

В текущем году падение производства на предприятиях Группы «Норд» составит 15%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера на брифинге в Донецке президент Группы «Норд» Валентин ЛАНДИК.

По его словам, «в 2007 году «Норд» произвел продукции на 3 млрд. 389 млн. 600 тыс. грн., а в текущем году изготовим на 2 млрд. 881 млн. 160 тыс. грн». «То есть, по Группе "Норд" падение объемов производства составит 15%», - констатировал В. ЛАНДИК.

При этом он оптимистично заявил: «Я чувствую, я вижу: с марта 2009 года мы начнем резко наращивать объемы производства». В частности, свой оптимизм В.ЛАНДИК объяснил тем, что «на днях приезжают итальянцы, предлагают вместе выпускать холодильники».

Справка УНИАН. ОАО «Норд» - одно из крупнейших предприятий по производству холодильных приборов на территории СНГ и Европы, главное предприятие крупного украинского научно-производственного объединения "Группа Норд", в которое входит 28 машиностроительных заводов и организаций.

Производством холодильных приборов, кроме ОАО «Норд», занимаются 4 завода группы, в том числе, 3 в Украине и один - в России (Подольск).

«Норд» имеет самую разветвленную сеть сервисных центров в Украине - 36 собственных в 36 городах и 34 - авторизованных в 25 городах.

Продукция «Норд» продается в 36 странах, в том числе, в Великобритании, Германии, Голландии, Италии, Финляндии, Франции, во всех странах СНГ и др.