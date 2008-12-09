Sony уволит 8 тыс сотрудников по всему миру

Японский электротехнический гигант Sony Corp. принял решение сократить около 8 тыс служащих на своих предприятиях по всему миру в рамках рационализации производства на фоне нынешнего финансового кризиса и падения спроса на потребительских рынках, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Одновременно будет урезан объем новых инвестиций, объявило сегодня в Токио руководство корпорации.

Сокращения персонала будут завершены к 31 марта 2010 г и затронут только подразделения, связанные с электроникой. В настоящее время в них по всему миру заняты 160 тыс человек.

Инвестиции в сферу электроники будут урезаны в 2009 финансовом году на 30% по сравнению с имеющимся у Sony планом среднесрочного развития. Как полагают, это позволит корпорации сократить расходы более чем на 100 млрд иен (свыше 1 млрд долл).

Sony и другие ориентированные на экспорт электротехнические и автомобильные корпорации Японии несут сейчас большие потери из-за сокращения спроса на их продукцию, в первую очередь в США и странах ЕC. Цены на акции Sony на Токийской фондовой бирже в последнее время заметно упали.