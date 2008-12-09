Американцы намерены продать Volvo китайцам

Второй по величине в США производитель автомобилей Ford Motor Co. ведет переговоры о продаже принадлежащего ему шведского автопроизводителя Volvo Cars своему партнеру в КНР, компании Changan Automobile Group.

Как сообщает Reuters со ссылкой на китайские источники, глава Changan Automobile Group Сюй Люпин провел соответствующие переговоры с представителями Ford и Volvo на прошедшей в ноябре автомобильной выставке в китайском городе Гуанчжоу. О деталях прошедшей встречи не сообщается, однако источники не исключают того, что сделка может состояться.

Официальные представители Ford и Changan Automobile Group данные сообщения не прокомментировали.

Американская и китайская компании являются партнерами. Так, на одном из заводов китайской компании осуществляется сборка автомобилей марки Ford Focus.

1 декабря Ford сообщил, что рассматривает возможность продажи принадлежащего ему шведского автопроизводителя Volvo Cars в связи со спадом общемирового автомобильного рынка. Предполагалось, что изучение возможных вариантов продажи Volvo, которая рассматривается в рамках действующей программы по реструктуризации и оптимизации деятельности Ford, займет несколько месяцев.