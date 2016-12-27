Гособоронзаказ Украины в следующем году вырастет на 10-20%

Государственный оборонный заказ Украины на 2017 год проходит этап финального согласования, а его объем вырастет на 10-20% по сравнению с 2016 годом.

Об этом сообщил журналистам заместитель министра экономического развития и торговли Юрий Бровченко.

"Сейчас завершается обработка всеми государственными заказчиками, которые заказывают гособоронзаказ. Я думаю, это (объем гособоронзаказа - УНИАН) будет уровень больший (чем в 2016 году - УНИАН), где-то 10-20% увеличения государственного оборонного заказа", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, государственный оборонный заказ на 2016 год по состоянию на 19 декабря выполнен госконцерном "Укроборонпром" на 99%.

В конце ноября гендиректор концерна Роман Романов заявил, что недофинансирование государственного концерна "Укроборонпром" по государственному оборонному заказу на 2016 год составит около 1 миллиарда гривень. По его словам, в связи с этим сотни сотрудников предприятий, входящих в концерн, будут отправлены в вынужденный отпуск.

Кроме того, он добавил, что в структуре концерна только 56 предприятий из 105 стали прибыльными по итогам 9 месяцев текущего года.

По информации концерна, в рамках государственного оборонного заказа на 2016 год он получил на ремонт, модернизацию и производство нового вооружения 4,4 миллиарда гривень. Согласно сообщению пресс-службы концерна, в общем объеме гособоронзаказа, который в этом году составил 13,5 миллиарда гривень, на предприятия концерна пришлось только 32,5%.