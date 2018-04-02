Металлоломщики обещают заработать для Украины миллиард долларов

В условиях резкого сокращения спроса на металлолом на внутриукраинском рынке Украинская ассоциация вторичных металлов (УАВтормет) обратилась к Кабинету министров Украины с просьбой отменить экспортную пошлину на украинский лом в размере 18 евро за 1 тонну. Как отметил в интервью УНИАН президент УАВтормет Валентин Куличенко, если просьба ломщиков будет выполнена, они обещают в следующем году обеспечить около 1 миллиарда долларов валютных поступлений в Украину. К тому же речь идет не только о валюте, острый дефицит которой ощущается в нашей стране, но и о самом выживании металлоломной отрасли Украины в условиях кризиса.

Сам не «ам» и другому не дам

В последние несколько лет Украина ежегодно экспортировала не более 1 миллиона тонн лома черных металлов, являющегося одним из важнейших сырьевых ресурсов для металлургической отрасли. При этом общий объем заготовки лома в нашей стране составил по итогам 2007 года 7,7 миллионов тонн, из которых 7 миллионов тонн было поставлено отечественным метпредприятиям, а остальные 700 тысяч были экспортированы. Кроме экспортной пошлины в 2009 году в размере 18 евро за 1 тонну, вывоз лома ограничивается и ежегодными квотами, устанавливаемыми Министерством промышленной политики. Несколько раз в год комиссия Минпромполитики «спускает» ломщикам цифру объемов лома, разрешенного к экспорту за определенный период. Размеры экспортных квот Минпромполитики согласовывает в первую очередь с металлургическими предпиятиями, для которых лом стратегически важное сырье.

По словам, Валентина Куличенко, металлурги всегда видели свою основную задачу в том, чтобы не дать вывезти металлолом за рубеж. «Последние 2-3 года мы очень неплохо работали с отечественными металлургами, они своевременно рассчитывались за поставленный лом. Конечно, когда средняя цена лома на мировых рынках в июне этого года была свыше 400 долларов за 1 тонну, на внутриукраинском рынке цена металлолома не превышала 360 долларов за тонну. Такое положение дел устраивало металлургов, не были в обиде и ломщики. Однако сегодня мы скатились по ценам до 800 гривень за тонну – это та цена, по которой украинские металлурги сегодня закупают лом. Хуже того, сегодня большинство предприятий просто не берет лом и не рассчитывается за уже поставленный», - отметил глава УАВтормет.

С учетом же экспортной пошлины работать на внешнем рынке украинским металлоломщикам также нерентабельно, так как цены на лом упали во всем мире. Причина этого в падении спроса и цен на металлопродукцию.

В УАВтормет убеждены, что Кабинету министров следовало бы, отменив экспортную пошлину, также временно увеличить и квоты на экспорт лома. «Спрос на лом на мировых рынках восстановится раньше, чем в Украине. Благодаря чему хотя бы какая-то часть предприятий Втормета смогла бы не прекращать своей деятельности, переориентировавшись на внешний рынок. При этом после выхода из кризиса отечественного ГМК нам было бы легче восстановить нормальные поставки лома украинским металлургам», - пояснил Куличенко.

Он подчеркнул, что «по самым скромным подсчетам, в течение следующего года из Украины можно было бы экспортировать порядка 3 млн. тонн лома. По нашим прогнозам, уже в апреле следующего года цена на лом поднимется в мире до 250-300 долларов. В результате ломщики могли бы завезти в Украину около 1 млрд. долларов выручки в следующем году», - убежден Куличенко.

Вместе с тем, он не питает иллюзий в отношении оперативности действий Кабмина. «Пока я не вижу реакции на наши предложения. Мы подали проект закона об отмене экспортной пошлины на лом. Кроме того, среди наших основных задач – возвращение долгов за поставленный металлургам лом и продление отмены НДС для предприятий Втормета. Мы два года работаем без НДС и нам необходимо пролонгировать его отмену на 2009 год. Все это нужно сделать до нового года, чтобы с 1 января мы могли продолжать работу», - сказал Валентин Куличенко и добавил: «Если же нам не разрешат увеличить экспорт и не отменят пошлину, Втормет будет лежать вместе с металлургией. Если в августе этого года было заготовлено 700 тыс. тонн лома, в сентябре эта цифра составила 513 тыс. тонн, в октябре - 285 тыс. тонн, в ноябре - уже 175 тыс. тонн, то в декабре мы ожидаем 150 тыс. тонн. Таким образом, в течение 4 месяцев наблюдалось четырехкратное падение объемов заготовки лома».

Как отмечают не только украинские, но и зарубежные эксперты, если металлоломная отрасль не сможет сохранить свой потенциал в условиях кризиса, то по его окончании металлурги будут вынуждены открывать пункты приема лома буквально у ворот своих предприятий. Тем не менее, металлургическое лобби продолжает запугивать правительство тем, что увеличение экспорта металлолома приведет к его острому дефициту в Украине, который нечем будет восполнить. Этот аргумент остается весьма живучим, даже несмотря на тот факт, что за последние несколько месяцев большинство металлургических предприятий Украины сократили объемы производства не менее чем на 50%. О падении потребления лома свидетельствует сокращение объемов его заготовки.

Непреодолимая «дефицитобоязнь»

Конечно, опасения металлургов имеют под собой основания. Объемы ломозаготовки в Украине год от года снижаются на 200-300 тысяч тонн и, скорее всего, процесс этот необратимый. Так называемый металлофонд, или суммарный объем металла, находящийся на территории нашего государства, закладывался во времена советской индустриализации и постоянно наращивался вплоть до конца 1980-х годов. Однако за последние 20 лет в Украине практически не строятся такие металлоемкие сооружения, как промышленные предприятия, многократно сократилось строительство мостов, железных дорог, линий электропередач и других «металлоконструкций». Демонтаж списанного металлического оборудования процесс конечный, если на смену ему не приходит новое «железо». Кроме того, лом как сырье для выплавки стали привлекает металлургов своей относительной экономичностью.

«Лом всегда будет лучше, чем другое сырье для металлургического производства – загрузил 1,1 тонну лома, гарантированно получишь 1 тонну стали. Я убежден, что доменный процесс будет оставаться основной металлургической технологией», - отмечает глава УАВтормет.

По его словам, крупнейший потребитель лома в Украине - это АрселорМиттал Кривой Рог, за ним следуют меткомбинаты «Запорожсталь», «Азовсталь» ММК им. Ильича и другие. «Сейчас у нас 50% стали производится мартеновским способом, а в мартеновском производстве для выплавки 1 тонны стали необходимо 400 килограмм металлолома и 600 килограммов чугуна. Вместе с тем, мартеновское производство считается технически устаревшим, и металлурги стараются переходить на конвертерную выплавку стали. В конвертере на 1 тонну стали нужно уже не 400, а 220 килограммов металлолома”, - пояснил эксперт.

По его данным, при переходе металлургических предприятий с мартеновского на конвертерное производство в Украине высвободится 2-2,5 млн. тонн металлолома. В результате, если в докризисные времена в Украине насчитывалось до 1 миллиона тонн избытков металлолома, то после модернизации метпредприятий эта цифра может достичь 3-3,5 млн. тонн, и то исключительно при условии сохранения сложившегося уровня производства стали.

Те, кто прогнозирует дефицит лома, напоминают и о планах по строительству в Украине новых электросталеплавильных предприятий, для которых лом является основным сырьем. В то же время, ломщики убеждены, что даже если будут реализованы все анонсированные проекты по строительству новых электросталеплавильных предприятий, у них не возникнет проблем с сырьем. (К 2013-2014 годам в Украине планируется ввести в эксплуатацию электросталеплавильные комплексы в Белой Церкви и Ровенской области, которые построит компания «Еврофинанс Лтд.», а также электросталеплавильный завод «Интерпайп Сталь»). Сегодня в Украине работает два металлургических предприятия, использующих для выплавки стали исключительно индукционные и электродуговые печи – это «Днепроспецсталь» и «ИСТИЛ (Украина)». Стоит отметить, что в условиях падения спроса на металлопродукцию на мировых рынках и снижения объемов производства на украинских метпредприятиях именно электросталеплавильные заводы смогли в октябре-ноябре этого года сохранить нормальные объемы производства металлопроката. Объясняется это тем, что цены на металлолом упали вслед за ценами на металл и позволили электросталеплавильным предприятиям сохранить минимальную рентабельность, даже значительно снизив цены на свою продукцию.

«Для всех электросталеплавильных предприятий, как строящихся, так и уже существующих, лома хватит, о его дефиците речь не идет. Другое дело, что ломщики заинтересованы в том, чтобы переход одних метпредприятий на конвертерное производство и ввод в строй новых электросталеплавильных предприятий совпали бы во времени. Если к моменту отказа от мартенов электросталеплавильщики наберут полную мощность, тогда процесс будет гармоничным и образования избытков лома удастся избежать», - отмечают в УАВтормете. Уточняя при этом, что в нынешних условиях крайне сложно делать прогнозы о том, какими темпами будет проходить модернизация старых и строительство новых заводов. Каким выйдет отечественный ГМК из кризиса, не известно, весьма вероятно, что некоторые предприятия могут просто не дожить до его завершения, что также приведет к появлению излишков металлолома.

Сбор металлолома - социально-экономические составляющие

Ни для кого не секрет, что непосредственным сбором металлолома нередко занимаются люди, балансирующие на той грани, за которой просматривается откровенный криминал. Да и сама ситуация в металлоломном бизнесе располагает к «уходу в тень». Последние годы УАВтормет работал над тем, чтобы сделать работу отрасли максимально легальной. Развал металлоломной отрасли приведет к окончательной криминализации ее первичной составляющей - рядовых сборщиков лома.

«Мы возлагали большие надежды на Закон Украины о внесении изменений в Закон «О металлоломе» (№1073-V), принятый в мае 2007 года. В рамках реализации пунктов данного закона проходило укрупнение предприятий Втормета, так как специфика нашего бизнеса позволяла работать на рынке мелким фирмам-однодневкам. Подобные предприятия работали крайне непрозрачно, что, естественно, отражалось на их отчислениях в бюджет, фактически они не платили налогов. К концу этого года мы надеялись навести порядок в отрасли, к сожалению, в условиях кризиса реализация этих планов затруднена», - рассказывает Валентин Куличенко.

По его данным, на 1 ноября в Украине по-прежнему функционировало 1 тысяча 335 фирм, имеющих лицензии на сбор и переработку вторичных металлов. Всего в отрасли занято около 100 тысяч человек.

“Конечно, даже если ничего не делать, спад спроса на металлолом приведет к значительному сокращению фирм, занятых в этом бизнесе – многие предприятия просто не выживут», - отмечает глава УАВтормет.

Тем не менее, если действовать в духе новой редакции Закона «О металлоломе», каждое предприятие Втормета должно иметь в собственности необходимое технологическое оборудование, перечень которого определен Лицензионными условиями. В частности, речь идет о прессах, ножницах, грузоподъемном оборудовании, весах, аппаратуре по контролю радиоактивности и взрывоопасности. Закон стимулировал значительные инвестиции предприятий Втормета в оборудование. «Многие предприятия закупили оборудование, взяв для этого кредиты, а сейчас у них серьезные проблемы с их возвратом. Металлоломщики брали на себя обязательства работать на внутренний рынок, но сегодня он замер. Поэтому, разрешая экспорт металлолома, Кабмин должен помочь прежде всего тем предприятиям, которые инвестировали в оборудование», - убежден президент УАВтормет.

Как известно, «свято место пусто не бывает», и в случае ухода с рынка отечественных ломщиков их заменят зарубежные коллеги, ведь этот бизнес остается весьма привлекательным, а кризис не может быть вечным.

«Зарубежные компании уже обращаются к Ассоциации с просьбой дать координаты украинских фирм, желающих продать свои площадки и оборудование - есть запросы из Германии и России. Обычно просят небольшие предприятия – на 5-7 тысяч тонн металлолома в месяц», - сообщил глава УАВтормет.

Подытоживая, Валентин Куличенко еще раз подчеркнул, что «сегодня наша основная задача - максимально продлить срок жизни легальных предприятий Втормета, дать им возможность дотянуться до того периода, когда ситуация на рынке лома стабилизируется».

Петр Черных (УНИАН)