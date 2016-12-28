Кабмин реструктуризировал долг ОПЗ перед "Нафтогазом" на 1,5 миллиарда

Кабинет министров Украины реструктуризировал долг Одесского припортового завода перед Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" за потребленный газ в размере 1,5 миллиарда гривень.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Сейчас ОПЗ вместе с Фондом госимущества разрабатывает план действий по оптимизации работы предприятия, который позволит уменьшить долг перед "Нафтогазом", - сказал глава Фонда госимущества Игорь Билоус, представляя постановление.

По словам Билоуса, реструктуризация даст возможность предприятию продолжить свою деятельность и ускорить темпы адаптации ОПЗ к новым рыночным условиям.

Читайте такжеКабмин считает приоритетным вопрос поддержки работы ОПЗ - Гройсман

Как сообщал УНИАН, в декабре провалилась третья по счету попытка приватизировать 99,6% акций ОПЗ со стартовой ценой 5,16 миллиарда гривень. В этой связи его дальнейшая деятельность оказалась под угрозой остановки. Предприятие имеет около 251 миллион долларов задолженности перед компанией Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа и более 500 миллионов гривень – перед "Нафтогазом Украины", а контракт на поставку газа на завод заканчивается 31 декабря.

При этом глава "Нафтогаза" Андрей Коболев спрогнозировал рост долга завода перед его холдингом до 1,5 миллиарда гривень к концу года. В то же время он не видит экономических обоснований передавать ОПЗ в управление "Нафтогаза" до разработки механизма погашения долга предприятия.

Такого же мнения придерживается глава крупнейшей газодобывающей компании Украины "Укргазвыдобування" Олег Прохоренко. По его словам, передача ОПЗ в управление "Нафтогаза" или его компании – это не решение проблемы завода, а лишь перекладывание проблемы на другие компании.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская область) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.