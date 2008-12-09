ММК им. Ильича значительно снизил объемы производства

Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича в ноябре произвел продукции на 102 млн. долларов США - более чем в 5 раз меньше, чем в июле текущего года.

Как сообщает газета «Ильичевец», об этом заявил председатель Правления, генеральный директор ОАО «ММК имени Ильича» Владимир БОЙКО на недавней встрече с работниками метпредприятия.

По словам гендиректора, сегодня объем производства на комбинате составляет около 30% в сравнении с самым высоким - июльским показателем. «Так, если в июле 2008 года мы производили 600 тыс. тонн стали и 550 тыс. тонн чугуна, то в ноябре - 200 тыс. тонн и 170 тыс. тонн соответственно, - рассказал В. БОЙКО, - Если же говорить о производстве в денежном выражении, то цифры таковы: в июле комбинат имени Ильича произвел товарной продукции на 550 млн. долларов, а в ноябре - на 102 миллиона долларов США».

В то же время гендиректор отметил, что «при таком положении дел руководством комбината принято решение обеспечить сохранение тарифа, хотя закон предусматривает в случае простоев выплату 66% оклада». Таким образом, в настоящее время доля зарплаты в себестоимости продукции на предприятии большая, но, как подчеркнул В.БОЙКО, «комбинат имени Ильича был и остается социально ориентированным предприятием». «Сейчас для нас главное, чтобы потери трудящихся от этого кризиса были наименьшими, нам важно сохранить производство и коллектив и вместе пережить это сложное время», - заключил гендиректор комбината.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства промышленной политики, ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» по итогам девяти месяцев 2008 года выплавил 4 млн. 886 тыс. тонн стали, что на 292 тыс. тонн, или 5,6%, меньше показателя за январь-сентябрь 2007 года.

За январь-сентябрь 2008 года комбинат выплавил 3 млн. 878 тыс. тонн чугуна, что на 169 тыс. тонн (4,1%) меньше показателя первых девяти месяцев прошлого года.

За отчетный период предприятие произвело 9 млн. 920 тыс. тонн агломерата, что на 489 тыс. тонн (5,1%) больше, чем за аналогичный период 2007 года. По сравнению с январем-сентябрем 2007 года комбинат сократил выпуск готового проката на 10,2%, или 419 тыс. тонн, – до 3 млн. 661 тыс. тонн, стальных труб – на 23,6%, или 23,8 тыс. тонн, – до 77 тыс. тонн.