Экспорт металлолома в 2009 г. может составить около 3 млн. тонн

В случае отмены экспортной пошлины на металлолом в размере 18 евро за 1 тонну, его экспорт мог бы составить в 2009 году около 3 млн. тонн. Такое мнение в интервью УНИАН высказал президент Украинской ассоциации вторичных металлов Валентин КУЛИЧЕНКО.

Он отметил, что «по самым скромным подсчетам, в течение следующего года из Украины можно было бы экспортировать порядка 3 млн. тонн лома. По нашим прогнозам, уже в апреле следующего года цена лома на мировых рынках поднимется до 250-300 долларов за 1 тонну. В результате, ломщики могли бы завезти в Украину около 1 млрд. долл. выручки в следующем году», - прогнозирует В.КУЛИЧЕНКО.

Он напомнил, что последние несколько лет Украина ежегодно экспортировала не более 1 миллиона тонн лома черных металлов. При этом, по данным УАВтормет, общий объем заготовки лома в Украине составил по итогам 2007 года 7,7 млн. тонн, из которых 7 млн. тонн было поставлено отечественным метпредприятиям, а остальные 700 тыс. тонн были экспортированы.

Как сообщил В.КУЛИЧЕНКО, в условиях резкого спада производства металлопродукции потребление лома украинскими металлургическими предприятиями также значительно сократилось. «Сегодня большинство предприятий просто не берет лом и не рассчитывается за уже поставленный», - отметил глава УАВтормет.

В то же время, по его словам, при наличии экспортной пошлины работать на внешнем рынке украинским металлоломщикам нерентабельно, так как цены на лом упали во всем мире.

В.КУЛИЧЕНКО сообщил, что УАВтормет обратился с просьбой об отмене экспортной пошлины на лом в Кабинет министров Украины. «Кабмину следовало бы, отменив экспортную пошлину, также временно увеличить и квоты на экспорт лома. Спрос на лом на мировых рынках восстановится раньше, чем в Украине. Благодаря чему хотя бы какая-то часть предприятий Втормета смогла бы не прекращать своей деятельности, переориентировавшись на внешний рынок. При этом после выхода из кризиса отечественного ГМК нам было бы легче восстановить нормальные поставки лома украинским металлургам», - пояснил президент УАВтормет.

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