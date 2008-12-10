Белый дом и Конгресс США договорились о помощи автопрому

Администрация президента США Джорджа Буша заявила во вторник о достижении прогресса на переговорах с Конгрессом по законопроекту, предусматривающему финансовую помощь автопрому страны. Переговоры еще продолжатся с целью разработки окончательного плана помощи национальным автопроизводителям, сообщило агентство Рейтер.

«Огромный успех достигнут по законопроекту об автопроизводителях, который защитит налогоплательщика и обеспечит краткосрочное финансирование только тех компаний, которые будут готовы предпринять реструктуризацию, необходимую для рентабельности и конкурентоспособности", - заявила пресс-секретарь Белого дома Дана Перино.

"Налогоплательщики не обязаны финансировать компании, которые не желают принимать сложные решения, в том числе и "идти на глубокие и значительные уступки"... Мы продолжим работу с Конгрессом с целью выработки окончательного варианта законопроекта, который может поддержать президент", - сообщила она.

Против достигнутого компромисса могут возражать республиканцы, сообщает CNN.

Накануне Демократическая партия США выдвинула план законопроекта, предусматривающего финансовую помощь автопрому страны в размере, не превышающем 15 миллиардов долларов.

Президент США Джордж Буш в понедельник в интервью телекомпании Эй-би-си заявил, что следует тщательно проверить все аспекты функционирования автомобильных компаний, поскольку "не следует вкладывать хорошие деньги в плохое место".

На минувшей неделе General Motors вместе с двумя другими крупнейшими автопроизводителями США - Ford и Chrysler - представили в конгресс США планы по реструктуризации своих компаний, попросив при этом предоставить им для преодоления экономического кризиса 34 миллиарда долларов из госбюджета.