Pоссия ввела пошлину в 30% на иномарки старше года

Российские власти ввели 30-процентную пошлину на ввоз в Россию иностранных легковых автомобилей старше одного года, сообщило правительство на своем сайте.

Отраслевые эксперты ранее уже отмечали начало проблем с продажами у российских автопроизводителей на фоне финансового кризиса. Запретительные пошлины могут затруднить вступление России во Всемирную торговую организацию, передает Рейтер.

Накануне комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса сообщил, что рост российского автомобильного рынка резко замедлился, и продажи иномарок в ноябре сократились в годовом выражении на 15 процентов - впервые за всю четырехлетнюю историю исследований.

О том, что пошлины на ввоз в Россию подержанных иномарок будут повышены для "поддержки отечественного автопрома", правительство сообщило в прошлом месяце.

Ставка таможенной пошлины для ввоза легковых автомобилей со сроком эксплуатации от одного до трех лет устанавливается в размере 30 процентов от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США.

Кроме того, согласно постановлению правительства, для автомобилей со сроком эксплуатации более пяти лет пошлина будет увеличена до 2,5-5,8 евро за кубический сантиметр в зависимости от объема двигателя.

Постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования, ставки ввозных таможенных пошлин будут действовать в течение 9 месяцев.

Предыдущие повышения пошлин оборачивались акциями протеста, в частности, на Дальнем Востоке России, где бывшие в употреблении иномарки составляют основу автомобильного парка.

В сообщении правительства также говорится, что в среду министр промышленности и торговли Виктор Христенко представит доклад "о ходе выполнения поручений правительства РФ в области развития автомобильной промышленности".