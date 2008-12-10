”Днепроспецсталь” снизила производство

ОАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" (ОАО "ДСС" г. Запорожье) в ноябре сократило производство продукции почти на 40% по сравнению с октябрем 2008 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе завода, "по оперативным данным, в ноябре на предприятии произведено товарной продукции на сумму 187 415 тыс. грн. (60,2% к октябрю 2008 года). Проката отгружено из цехов 16 268 тонн, что на 33,6% меньше, чем в предыдущем месяце, стали - 23 010 тонн, что на 20% меньше, чем в октябре 2008 г.".

Как сообщал УНИАН, в октябре ОАО "Днепроспецсталь" было произведено товарной продукции на сумму 311,27 млн. грн., что 9,5% меньше показателя сентября 2008 года.

В январе-ноябре 2008 года, по данным пресс-службы ДСС, на предприятии сдано 467 207 тонн стали (на 7,2% меньше показателя аналогичного периода 2007 года), проката - 306 742 тонн (на 4,8% меньше).

Тем не менее, в целом производство товарной продукции за 11 месяцев 2008 г. составило более 3 млрд. 553 млн. грн. - на 2,4% больше по сравнению с показателем января-ноября 2007 г.

Справка УНИАН. ОАО "Днепроспецсталь" - единственный в Украине производитель сортового проката и поковки из специальных марок стали: нержавеющих, инструментальных, подшипниковых, а так же жаропрочных сплавов на основе никеля.

ОАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" (ОАО "ДСС" г. Запорожье) в ноябре сократило производство продукции почти на 40% по сравнению с октябрем 2008 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе завода, "по оперативным данным, в ноябре на предприятии произведено товарной продукции на сумму 187 415 тыс. грн. (60,2% к октябрю 2008 года). Проката отгружено из цехов 16 268 тонн, что на 33,6% меньше, чем в предыдущем месяце, стали - 23 010 тонн, что на 20% меньше, чем в октябре 2008 г.".

Как сообщал УНИАН, в октябре ОАО "Днепроспецсталь" было произведено товарной продукции на сумму 311,27 млн. грн., что 9,5% меньше показателя сентября 2008 года.

В январе-ноябре 2008 года, по данным пресс-службы ДСС, на предприятии сдано 467 207 тонн стали (на 7,2% меньше показателя аналогичного периода 2007 года), проката - 306 742 тонн (на 4,8% меньше).

Тем не менее, в целом производство товарной продукции за 11 месяцев 2008 г. составило более 3 млрд. 553 млн. грн. - на 2,4% больше по сравнению с показателем января-ноября 2007 г.

Справка УНИАН. ОАО "Днепроспецсталь" - единственный в Украине производитель сортового проката и поковки из специальных марок стали: нержавеющих, инструментальных, подшипниковых, а так же жаропрочных сплавов на основе никеля.