В "Укроборонпроме" рассказали, сколько оружия и техники передали украинской армии в 2016 году (инфографика)

Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

Так, украинские силовые ведомства получили 1 тыс. 362 единицы новой и модернизированной техники, 1 тыс. 389 единиц отремонтированной и 3 тыс. 458 единиц ЗИП, узлов и агрегатов.

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"В 2014 году концерн занимался оперативным ремонтом военной техники не только на заводах, но и силами выездных бригад непосредственно в зону АТО", - говорится в сообщении "Укроборонпрома".

Кроме того, в течение 2015 года произошла переориентация на производство и увеличилась доля модернизированной продукции для украинского войска.

"В этом году ВСУ получают все больше именно нового вооружения и военной техники, произведенных на заводах "Укроборонпрома", - подытожили на предприятии.

Как сообщалось ранее, государственный оборонный заказ на 2016 год по состоянию на 19 декабря выполнен госконцерном "Укроборонпром" на 99%.