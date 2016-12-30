Наш ответ войне: "Укроборонпром" похвастался новейшими разработками 2016-го года (инфографика)

<img alt="" Укроборонпром"="" рассказал="" о="" разработки="" data-cke-saved-src="https://images.unian.net/photos/2016_12/1481279419-6637.jpeg" src="https://images.unian.net/photos/2016_12/1481279419-6637.jpeg" title="">

Об этом говорится в обнародованных результатах деятельности концерна за 2016 год.

"Наши специалисты представили в течение года новые инновационные разработки и доказали конкурентоспособность отечественного оборонно-промышленного комплекса. Беспилотная техника, боевые модули, новый самолет – все это сделано в Украине, в кооперации с западными партнерами", – говорится в сообщении "Укроборонпрома".

Читайте такжеВ "Укроборонпроме" рассказали, сколько оружия и техники передали украинской армии в 2016 году (инфографика)

Среди главных инновационных проектов назван новейший транспортный самолет АН-132, беспилотные "Горлица" и "Фантом", боевые модули "Тайпан", "Дуплет" и "Кастет", цифровая система управления огнем "Охотник", минометов и много другого вооружения.

Напомним, 9 декабря беспилотное тактическое многоцелевое транспортное средство "Фантом" от ГП "Спецтехноэкспорт", которое входит в состав ГК "Укроборонпром", показало свои боевые возможности.