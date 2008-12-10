«Метинвест» будет ежемесячно пересматривать цены на ЖРС

Группа «Метинвест» приняла решение о ежемесячном пересмотре цен на ЖРС для украинских потребителей

Группа «Метинвест» приняла решение перейти на ежемесячное утверждение дополнительных условий по долгосрочным контрактам на поставку железорудного сырья для украинских металлургических предприятий, с учетом меняющейся рыночной конъюнктуры.

Об этом сообщается в пресс-релизе «Метинвеста», переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, такое решение компания приняла, учитывая сложную экономическую ситуацию в металлургическом секторе экономики и идя на встречу пожеланиям потребителей в Украине.

Как отмечается в пресс-релизе, сотрудничество Группы «Метинвест» и ряда украинских потребителей железорудного сырья, в частности ОАО «Запорожсталь», ММК им. Ильича и корпорации ИСД осуществляется в рамках долгосрочных трехлетних контрактов, подписанных в конце декабря 2007 года. Согласно этим контрактам, напоминают в «Метинвесте», цены на ЖРС должны были пересматриваться 1 апреля каждого года, с учетом использования мирового индекса изменения цен на железорудный концентрат.

«Долгосрочные контракты продолжают действовать, но в связи со сложной экономической ситуацией, ежемесячно пересматриваются цены и объемы поставок. В частности, были пересмотрены условия контрактов в ноябре и в декабре», - говорится в пресс-релизе.

В Группе «Метинвест» подчеркивают, что первоначальный механизм долгосрочных контрактов будет восстановлен после стабилизации ситуации на рынке.

Как сообщалось, в ноябре этого года Группа «Метинвест» договорилась с металлургическим комбинатом «Запорожсталь» о снижении стоимости железорудного концентрата со 118 долл. за 1 тонну до 70 долл. за 1 тонну.

Справка УНИАН. Группа «Метинвест» является региональным лидером в ГМК и одним из ведущих мировых игроков в черной металлургии. Предприятия Группы производят 10,5 миллионов тонн стали, более 40 миллионов тонн железорудного сырья, не только полностью удовлетворяя собственные потребности, но и обеспечивая значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» - управляющая компания Группы «Метинвест». Собственниками ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» являются голландская компания Metinvest B.V. (51,15%) и ЗАО СКМ (48,85%).