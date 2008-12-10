Metinvest B.V. сконцентрировала 84,71% акций ХТЗ

Голландская компания Metinvest B.V. - основной акционер Группы "Метинвест", в которую входит ОАО «Харцызский трубный завод», сконцентрировала 84,71% акций предприятия. Об этом сообщается в объявлении ХТЗ, размещенном на сайте ГКЦБФР.

Согласно объявлению, доля компании MetalUkr Holding Limited в уставном капитале ХТЗ уменьшилась на 7,93% и составила 8,29%, тогда как доля Metinvest B.V увеличилась на 7,93% - до 84,71% акций.

Как сообщалось, сделка по продаже 7,92% акций ХТЗ была зарегистрирована 2 декабря на ПФТС. Цена 7,92 % пакета акций ХТЗ составила 442 млн. грн. В Группе "Метинвест" сообщили, что данная транзакция была осуществлена в рамках реструктуризации компании и не привела к смене фактического собственника ХТЗ.

Как сообщал УНИАН, еще одна сделка по продаже 10,49% акций ХТЗ на общую сумму 577,85 млн. грн. прошла в ПФТС 12 ноября.

Справка УНИАН. ОАО «Харцызский трубный завод» - крупнейший в СНГ производитель прямошовных электросварных труб большого диаметра от 478 до 1420 мм для магистральных газо- и нефтепроводов. Мощности завода позволяют производить более 1,6 млн. тонн труб в год. На Харцызском трубном заводе действует интегрированная система управления качеством, соответствующая требованиям стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, API Spec Q1, ДСТУ ISO 9001. ХТЗ входит в Дивизион стали и проката Группы «Метинвест».

Группа «Метинвест» является региональным лидером в ГМК и одним из ведущих мировых игроков в черной металлургии. Предприятия Группы производят 10,5 млн. тонн стали, более 40 млн. тонн железорудного сырья, не только полностью удовлетворяя собственные потребности, но и обеспечивая значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии. ООО «Метинвест Холдинг» - управляющая компания Группы «Метинвест». Собственниками ООО «Метинвест Холдинг» являются голландская компания "Metinvest B.V." (51,15%) и ЗАО "СКМ" (48,85%).