Порошенко подписал пакет законов для поддержки отечественного авиапрома

Согласно сообщению пресс-службы президента, в частности, были подписаны ранее принятые парламентом законы "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины" и "О развитии самолетостроительной промышленности", которые направлены на ликвидацию неравных условий поставки самолетов отечественного производства по сравнению с импортом иностранных самолетов.

Документы предусматривают отмену льготных условий ввоза (без налогообложения НДС) на территорию Украины по договорам оперативного лизинга иностранных самолетов массой пустого аппарата более 10 000 килограмм, но не более 30 000 килограмм, и максимальной вместимостью от 44 до 110 мест.

Закон также предусматривает продление действия льготного режима ввоза товаров, используемых при разработке, производстве, ремонте, модификации, обслуживании изделий авиационной техники на период до 1 января 2025 года, а также дополняет перечень таких товаров.

Кроме того, был подписан закон "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно поддержки самолетостроительной отрасли". Данным законом предоставляются налоговые льготы субъектам самолетостроения для налаживания полномасштабного серийного производства современных отечественных самолетов и улучшение финансового состояния с учетом среднего срока разработки, подготовки и оснащения серийного производства новых самолетов.

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Также документ предусматривает, что временно освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины товаров, которые используются для нужд самолетостроительной промышленности, а также поставки результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Также на указанный срок освобождаются от налогообложения прибыли и уплаты земельного налога субъекты самолетостроения, которые осуществляют разработку и производство летательных аппаратов и двигателей к ним.

Как сообщал УНИАН, ранее Порошенко подписал закон о реструктуризации на 10 лет долга государственного самолетостроительного холдинга "Антонов" на сумму 706 миллионов гривень и списании пени по нему на сумму 565,8 миллиона гривень.

Госпредприятие "Антонов" - единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.