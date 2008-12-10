Назначен новый и. о. гендиректора ХТЗ

Исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Харцызский трубный завод» (ХТЗ) назначен Павел УЗБЕК. Об этом сообщается в объявлении ХТЗ, опубликованном на сайте ГКЦБФР.

Согласно объявлению, решение о назначении П.УЗБЕКА было принято Наблюдательным советом ХТЗ 8 декабря. Ранее П.УЗБЕК занимал должность финансового директора ХТЗ.

По данным предприятия, Набсовет освободил от должности и. о. гендиректора ХТЗ Алексея БОРОВИКОВА и перевел его на должность технического директора завода.

Справка УНИАН. ОАО «Харцызский трубный завод» - крупнейший в СНГ производитель прямошовных электросварных труб большого диаметра от 478 до 1420 мм для магистральных газо- и нефтепроводов. Мощности завода позволяют производить более 1,6 млн. тонн труб в год. На Харцызском трубном заводе действует интегрированная система управления качеством, соответствующая требованиям стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, API Spec Q1, ДСТУ ISO 9001. ХТЗ входит в Дивизион стали и проката Группы «Метинвест».

Группа «Метинвест» является региональным лидером в ГМК и одним из ведущих мировых игроков в черной металлургии. Предприятия Группы производят 10,5 млн. тонн стали, более 40 млн. тонн железорудного сырья, не только полностью удовлетворяя собственные потребности, но и обеспечивая значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

ООО «Метинвест Холдинг» - управляющая компания Группы «Метинвест». Собственниками ООО «Метинвест Холдинг» являются голландская компания "Metinvest B.V." (51,15%) и ЗАО "СКМ" (48,85%).