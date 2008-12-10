Прогноз Металлургпрома

Исходя из того, что в ноябре производство чугуна, стали и проката составило от 41% до 45% показателя по 2008 г., в первом полугодии 2009 г. в Украине будет выплавлено 9 млн. тонн чугуна, 10,5 млн. тонн стали, произведено 10,2 млн. тонн проката.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий горно-металлургического комплекса сообщил генеральный директор объединения металлургических заводов «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ.

Он отметил, что предприятия ГМК Украины формируют производство основных видов продукции на первое полугодие 2009 г. на уровне среднесуточного производства ноября-декабря 2008 г. По словам В.ХАРАХУЛАХА, у большинства метпредприятий возникли сложности с планированием производства на 2009 г., начиная с января месяца.

«Мы не видим, какой будет спрос металлопродукции на рынке, поэтому сейчас можно говорить о предварительных показателях и только на первое полугодие 2009 г.», - заявил гендиректор «Металлургпрома».

Этот тезис подтвердил и присутствующий на балансовом совещании заместитель министра промышленной политики Украины Владимир СЕВЕРНЮК, заявивший, что «мы сегодня впервые не можем четко поставить задачи по производству в металлургии на будущий год».

Справка УНИАН. В 2007 г. в Украине было произведено 35,6 млн. тонн чугуна, 42,8 млн. тонн стали, 37,8 млн. тонн общего проката.

В 2008 г. в Украине планировалось произвести 38,307 млн. тонн чугуна и 45,9 млн. тонн стали.