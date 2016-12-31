Украина в 2016 году экспортировала елочных украшений на 4,5 миллиона долларов - Минэкономики

Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская.

"Немного #перемога и новогоднего #uaexports всем в ленту! Конечно поговорим об экспорте елочных украшений! Наши игрушки присутствуют на рынках 25 стран мира и их экспорт растет. За 10 месяцев этого года мы экспортировали на 4,5 млн долл. (+16,7%)", - сообщила Микольская.

По ее словам, 90,6% составляют изделия из стекла, прочие изделия и украшения составляют лишь 9,4% экспортных поставок.

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"Основной рынок сбыта – это страны ЕС. На рынок указанных стран в течение 10 месяцев 2016 года экспортировано 62,3% общего объема таких украшений. При этом, общие объемы поставок в страны ЕС увеличились на 31,7% (с 2,1 млн долл. за 10 месяцев 2015 г. к 2,8 млн долл.). Среди 5 крупнейших рынков потребления – 3 страны ЕС (Нидерланды, Германия и Польша). 31,1% общего экспорта и 49,9% экспорта в страны ЕС – это рынок Нидерландов и мы имеем рост на 37,5%", - рассказала заместитель министра экономики.

Также, по данным Микольськой, существенно вырос экспорт за 10 месяцев в Канаду (в 13,9 раз), Беларусь (в 5,1 раз), Италию (в 3,1 раза), Молдову (в 2,9 раз), США (в 2,7 раза), Швейцарию (в 2,6 раза) и Польшу (в 2,3 раза).

"В текущем году появились и новые рынки - Турция, Мальдивы, Чехия, Испания, Ирландия, Азербайджан и Исландия. В то же время, некогда крупнейших рынок потребления наших елочных игрушек, а именно рынок Российской Федерации, в текущем году сократился еще на 54,4% и составил лишь 632,3 тыс. долл. (за 10 месяцев 2014 года его объем составлял 3,5 млрд долл.)", - добавила она.

Ранее УНИАН сообщал, как мода влияет на украинцев при выборе елочных украшений.