Конгресс США одобрил план помощи автопрому

Палата представителей конгресса США большинством голосов одобрила в среду вечером законопроект о поддержке национального автопрома, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Он предусматривает выделение компаниям General Motors, Chrysler и Ford 14 млрд долл.

Этот законопроект представлен демократами. За него проголосовали 237 законодателей, против высказались 170. Его инициаторы рассчитывают, что он сможет вступить в силу до конца недели, хотя эксперты не исключают, что при прохождении в сенате документ встретит неприятие со стороны сенаторов- республиканцев.

Между тем, администрация США считает такой законопроект "эффективной и ответственной мерой". Об этом незадолго до голосования в палате представителей заявила официальный представитель Белого дома Дана Перино. Она подчеркнула, что "многие демократы и республиканцы согласны с тем, что беспорядочное банкротство станет фатальным для автопроизводителей и будет иметь ужасное влияние на ситуацию с рабочими местами, на семьи американцев и на нашу экономику".

Предполагается, что в сенате законопроект будет рассмотрен в четверг.