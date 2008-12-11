”Запорожсталь” увеличила выпуск проката и стали

ОАО "Запорожсталь" в ноябре т.г. увеличило производство проката и стали и сократило выпуск агломерата и чугуна.

Об этом УНИАН сообщили на предприятии.

Согласно предоставленной информации, в ноябре ОАО "Запорожсталь" произвело 236 тыс. тонн стали, что на 8,25% превышает показатель за октябрь 2008 г. (218 тыс. тонн), 191 тыс. тонн проката, что на 1,06% выше показателя за октябрь (189 тыс. тонн), 325 тыс. тонн агломерата, что на 13,1% меньше, чем в октябре (371 тыс. тонн) и 187 тыс. тонн чугуна, что на 11% меньше, чем в октябре т.г. (210 тыс. тонн).

В целом за 11 месяцев текущего года ОАО "Запорожсталь" уменьшило по сравнению с январем-ноябрем 2007 года производство чугуна на 7,9% – до 3,033 тыс. тонн, стали – на 10,7% – до 3,658 млн. тонн, готового проката – на 12,2% – до 3,007 тыс. тонн, агломерата – на 3,9% – до 4,989 млн. тонн.

Справка УНИАН. ОАО "Запорожсталь" работает на рынках чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др. и занимает монопольное положение на рынках серебрянки, холоднокатаных листов, тонколистового проката, жести черной, жести белой, ленты стальной холоднокатаной, гнутых профилей стальных и замкнутых холодногнутых профилей.

В 2007 г. "Запорожсталь" увеличила производство готового проката на 3,2% по сравнению с 2006 годом – до 3,727 млн. тонн, стали – на 1,3% – до 4,459 млн. тонн, чугуна – на 0,8% – до 3,564 млн. тонн, однако снизила выпуск агломерата на 0,5% – до 5,626 млн. тонн.

В настоящее время около 45% акций ОАО «Запорожсталь» контролирует холдинг Midland Resources Holding Ltd, украинской компании «Захид-Резерв» принадлежат около 28,5% акций компании.