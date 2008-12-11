Эксперты рекомендуют металлургам переходить с газа на кокс

Эксперты компании «Astrum Investment Management» считают, что в связи с резким удешевлением металлургического кокса, украинским металлургам следует отказаться от использования природного газа в доменном производстве.

Об этом идет речь в комментарии «Astrum Investment Management» к сообщению пресс-службы меткомбината «Азовсталь» об отказе от использования природного газа в доменном производстве.

Как отмечается в комментарии, технологические процессы позволяют в доменном производстве снизить использование природного газа до нуля за счет увеличения потребления кокса. «Высокая стоимость последнего в нормальных условиях оправдывает включение природного газа в технологический процесс, однако сейчас ситуация существенно изменилась. Резкое снижение цены коксующего угля на фоне стабильных цен на газ создает предпосылки к переходу на повышенное потребление кокса», - отмечают эксперты.

По их мнению, переход на кокс экономически выгоден и для тех метпредприятий, которые не имеют существенных мощностей по производству кокса - «Запорожстали», ММК им. Ильича, предприятий ИСД.

«В связи с резким падением производства металла в Украине в конце 2008 года (выплавка стали в ноябре 2008 г. была на 54% ниже ноября прошлого года), дефицит коксующегося угля (и кокса) в стране исчез. Более того, возникли предпосылки к перенасыщению рынка. Коксующийся уголь, и, соответственно, сам кокс, существенно упали в цене – сегодня средняя цена кокса не превышает 1 420 грн. за тонну, что на 12% ниже, чем в январе и на 53% ниже, чем в августе-сентябре 2008 г. Уголь марки Ж, применяемый для производства коксовой шихты, продается по ценам ниже на 26% и 65% соответственно», - подчеркивается в сообщении «Astrum Investment Management».

При этом, уточняют эксперты, цена на газ, напротив, имеет предпосылки к росту. «Только лишь из-за девальвации гривни (мы ожидаем средний курс гривни к доллару в 2009 г. на уровне 7,75, что на 49% выше, чем в 2008 г.) гривневые затраты на газ в 2009 г. вырастут почти наполовину. Кроме того, «Газпром» настаивает на росте цены на газ для Украины в 2009 году до уровней, более приближенных к европейской цене. Учитывая это, средняя гривневая цена газа в 2009 г. может быть на 75-85% выше уровня 2008 года», - говорится в комментарии.

По мнению экспертов, при дорожающем природном газе экономически более выгодно использовать кокс для производства чугуна (эквивалент замены кокса природным газом составляет в среднем 1,1 кг кокса на 1 куб. м газа, что по текущим ценам уже делает использование кокса целесообразным). «В случае более затяжной стагнации в металлургическом сегменте (от полугода до года), возможен переход на повышенное потребление кокса в металлургии в системном масштабе», - убеждены в «Astrum Investment Management».