НКРЭ согласна продлить фиксацию тарифов

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) согласна с предложением Министерства промышленной политики о продлении фиксации розничных тарифов для предприятий горно-металлургического комплекса и химической промышленности на октябрьском уровне при условии обеспечения ими 100% оплаты за поставленную электроэнергию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявила начальник управления ценовой политики НКРЭ Ольга ОСАДЧАЯ.

Она сообщила, что Минпромполитики уже разработало проект соответствующего постановления Кабинета министров Украины, которым предложено продлить действие преференций 111 предприятий ГМК и химпрома по фиксации розничных тарифов на весь 2009 год.

«НКРЭ считает целесообразным сохранить преференции только до первой половины 2009 года и только при условии обеспечения 100% оплаты», - сказала О. ОСАДЧАЯ, отметив при этом, что в течение ноября - начала декабря предприятия, находящиеся в списке, показали существенное ухудшение динамики расчетов с энергоснабжающими компаниями.

В ходе сегодняшнего заседания НКРЭ согласовало проект изменений в свое постановление №1241 от 27 октября о фиксации розничных тарифов в части внесения в регуляторный акт нормы о действии преференций только для предприятий, обеспечивающих 100% расчеты.