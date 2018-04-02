Кризис вынудил украинских металлургов ”забыть” о качестве кокса

В декабре украинские металлургические компании полностью отказались от импорта металлургического кокса. Как сообщил УНИАН генеральный директор Объединения «Укркокс» Анатолий Старовойт, будет прекращен и импорт коксующихся углей. «Они нам тоже не нужны, нам и своего угля хватает. Сегодня металлургические предприятия полностью обеспечены украинским коксом и коксующимися углями», - отметил глава «Укркокса». Однако еще два месяца назад украинские коксохимики и металлурги и в страшном сне не могли себе представить, что им придется работать исключительно на отечественных углях.

«Обезжиренная» диета для доменных печей

В начале ноября план Кабмина исключить коксующиеся угли из списка стратегического импорта не на шутку встревожил коксохимиков. Они не без оснований сочли, что это решение предваряет введение импортной пошлины на коксующиеся угли с целью их полного вытеснения с украинского рынка. Ссылаясь на своих потребителей металлургов, коксохимики выступали категорически против этого решения. Хотя нельзя не согласиться, что такие меры в условиях кризиса выглядят вполне логичными и оправданными, так как направлены, в первую очередь, на поддержку украинских угольщиков. Вместе с тем, любому металлургу и коксохимику известно, что украинский коксующийся уголь содержит большое количество серы, что делает его малопригодным для производства металлургического кокса. Так что импорт низкосернистых, так называемых «жирных» коксующихся углей, был для украинских коксохимиков технологической необходимостью. Добавляя импортные угли к отечественным в тех пропорциях, которые позволяли им финансы, коксохимики получали кокс нормального качества. Содержание импортных углей в украинском коксе составляло обычно около 30%. По прогнозам “Укркокса”, в 2008 году металлургам было необходимо более 19,5 млн. тонн кокса, для производства которого понадобилось бы почти 30 млн. тонн концентрата коксующихся углей. Наши угольщики могли обеспечить только чуть более половины от этого объема, остальное планировалось импортировать. При этом одной из наиболее острых проблем была доставка такого количества коксующихся углей в Украину, обусловленная отсутствием глубоководных портов.

Анатолий Старовойт даже провел в ноябре прошлого года пресс-конференцию по этому поводу, на которой отметил, что «единственным выходом для выживания украинской металлургии является увеличение и диверсификация импорта коксующегося угля. Не вместо украинского угля, а в дополнение к нему. Качественный коксующийся уголь есть на мировом рынке - это сырье, кроме России, добывается в Австралии, Китае, США, Канаде и перевозится крупнотоннажными морскими судами», - отмечал глава «Укркокса».

На балансовых совещаниях украинского горно-металлургического комплекса, которые ежемесячно проходят с участием представителей предприятий, профильных объединений и Министерства промышленной политики Украины, в этом году неоднократно поднимался вопрос об ухудшении качества кокса. Речь шла о том, что металлурги значительно превышали нормы по расходу кокса на выплавку 1 тонны чугуна, из-за некачественного топлива увеличивалась продолжительность плавок. В июле замминистра промышленной политики Владимир Севернюк отмечал, что «большинство украинских метпредприятий страдает из-за низкого качества кокса, и будет очень обидно, если они перейдут на импортный кокс, имея в Украине такую мощную коксохимическую базу».

Вот что говорили металлурги про отечественный кокс и угли на протяжении не только этого, но и предыдущих годов. Отвечая на вопрос УНИАН об экономических потерях металлургов в связи с переходом на низкокачественный кокс, Анатолий Старовойт сказал: «Снявши голову, по волосам не плачут». Добавив при этом, что когда речь идет о выживании отрасли в целом, отдельные технологические и экономические проблемы уходят на задний план. Он убежден, что низкая стоимость кокса, который подешевел с 310-320 долларов за тонну в середине лета до 140-142 долларов в начале декабря, а также отсутствие его дефицита в условиях двукратного сокращения выплавки стали в Украине позволяет закрыть глаза на его качество.

Кокс, от которого будет плохо

Начальник отдела анализа рынков товаров черной металлургии «Держзовнишинформа» Вячеслав Попов также согласен с позицией главы “Укркокса”. “За счет резкого падения объемов производства стали на украинских метпредприятиях, их потребность в импортных коксующихся углях перестала быть критичной”, - отметил он в своем комментарии УНИАН. Вместе с тем, по мнению эксперта, проблема качества кокса для украинской металлургии была, есть и будет. Вячеслав Попов также предположил, что прекращение импорта в Украину кокса и качественных углей является временным явлением. «Возможно это локальная приостановка поставок. В основном металлургические компании не получают сырье со дня на день, они безусловно делали запасы, в том числе и коксующихся углей, из расчета определенных производственных показателей. Сейчас объемы производства пересмотрены в сторону снижения, что привело к образованию на складах неиспользованных запасов сырья», - сказал эксперт.

В свою очередь, начальник отдела промышленно-сырьевых ресурсов «Держзовнишинформа» Алексей Шевцов отметил, что в отношении производства кокса из отечественных углей существует позиция государства и мнение специалистов коксохимиков. «С точки зрения минимизации затрат валюты по импорту, в условиях кризиса и поддержки угольщиков, - все правильно», - сказал он.

Что касается мнения специалистов, то, по словам Алексея Шевцова, коксохимики нередко шутят о том, какой кокс получается из украинских углей марки «Г». «Так и называется кокс «Г», - пошутил эксперт и добавил: «К сожалению, нам пока не удается полностью отказаться от импортных коксующихся углей, и они в Украину поставляются, даже несмотря на спад в металлургическом производстве. Ведь от качества кокса зависит и расход других материалов для выплавки чугуна и стали».

Говоря о возможном отказе украинских металлургов от природного газа в доменном производстве в условиях кризиса и полном переходе на кокс, Алексей Шевцов высказал сомнения в готовности украинских метпредприятий к этому шагу. «К примеру, Германия полностью подготовила свои электростанции к работе на дешевых высокосернистых углях. Для этого было разработано и внедрено специальное оборудование. И у них система готова в случае необходимости перейти на дешевые угли, учтены экологические аспекты, так как сжигание высокосернистых углей сопровождается выбросами в атмосферу вредных веществ. У нас же пока желаемое выдается за действительное», - сказал эксперт. Подытоживая, он еще раз подчеркнул, что считает маловероятным полный отказ от импорта коксующихся углей.

Заключение

Подписывая 9 ноября антикризисный Меморандум о взаимопонимании с метпредприятиями, Правительство особо оговорило в нем объемы отечественных коксующихся углей, которые металлурги обязуются выкупить у ГП “Уголь Украины” в ноябре-декабре этого года. Совсем недавно премьер-министр раскритиковала метпредприятия за то, что они не выполняют этот пункт Меморандума.

Можно предположить, что декларируя отказ от импортных коксующихся углей, коксохимики просто не хотят лишний раз нервировать Кабмин.

Петр Черных (УНИАН)