Данные по металлургии за 11 месяцев

В Украине за 11 мес. планы по производству чугуна и общего проката выполнены на 84%, стали - на 83% - Металлургпром

Днепропетровск. 11 декабря. УНИАН. В Украине за 11 месяцев 2008 г. планы по объему производства чугуна и общего проката выполнены на 84%, стали - на 83%.

Как сообщили УНИАН в объединении металлургических заводов «Металлургпром», производство чугуна составило 32,03 млн. тонн, стали - 38,322 млн. тонн, общего проката - 34,027 млн. тонн. Относительно 11 месяцев 2007 г. производство чугуна и общего проката сократилось на 10%, стали - на 11%.

По данным «Металлургпрома», за январь-ноябрь текущего года производство стальных труб составило 76% от запланированного показателя или 2,44 млн. тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2007 г. производство стальных труб сократилось на 6%.

Справка УНИАН. В 2007 г. в Украине было произведено 35,6 млн. тонн чугуна, 42,8 млн. тонн стали, 37,8 млн. тонн общего проката.

В 2008 г. в Украине планировалось произвести 38,307 млн. тонн чугуна и 45,9 млн. тонн стали.