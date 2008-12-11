Планы по ЖРС выполнены на 95%

В Украине за 11 месяцев планы по объемам производства железорудного сырья выполнены на 95%, подготовительного сырья - на 87%.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

Объем добытой железной руды за январь-ноябрь т.г. составил 73,78 млн. тонн, в том числе концентрата добыто 58,162 млн. тонн.

Подготовительного сырья произведено 65,298 млн. тонн, в том числе агломерата - 44,197 млн. тонн, окатышей - 21,101 млн. тонн.

Относительно января-ноября 2007 г. производство железорудного сырья сократилось на 4%, подготовительного сырья - на 7%.

Справка УНИАН. В текущем году горнорудные предприятия Украины планируют произвести 23,1 млн. тонн окатышей.

В 2007 году фактическое производство окатышей составило 22,38 млн. тонн.