В Украине появился новый индустриальный парк

«Создание индустриального парка обеспечит экономическое развитие города и повышение конкурентоспособности, создание новых рабочих мест, развитие современной производственной и рыночной инфраструктуры в городе Житомир», - говорится в сообщении.

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При этом в министерстве отметили, что функциональным назначением индустриального парка является производство строительных материалов, машиностроение, приборостроение, деревообработка, производство товаров легкой и пищевой промышленности, ИТ-технологии, строительство логистического центра и центра по техническому обслуживанию и ремонту самолетов.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в ноябре 2015 года приняла закон, который упрощает процедуры создания и функционирования индустриальных парков и управления ими, для привлечения инвестиций в развитие производства в Украине.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддерживает создание в Украине индустриальных парков. По словам премьера, он выступает за то, чтобы вся Украина стала индустриальным парком, но нужно двигаться пошагово. Поэтому первым шагом должны создать индустриальные парки, в которых будут привлекательные условия для инвестиций по сравнению с соседними странами.

По данным Госинвестпроекта, в Украине уже зарегистрировано 15 индустриальных парков.