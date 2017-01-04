Журналист раскритиковал планы по выпуску в Украине американской винтовки М-16

Об этом на своей странице в Facebook пишет журналист Юрий Бутусов.

По его словам, такие патроны лежат на складах, а патроны 5,56 стандарта НАТО надо импортировать из-за рубежа, и это слишком дорого для оснащения силовых структур.

"Называть переходом на стандарты НАТО производство стрелкового орудия под не НАТОвский, советский патрон - это, мягко говоря, выдавать желаемое за действительное", - подчеркнул журналист.

Бутусов отметил, что советские патроны сейчас производит в промышленных масштабах только Россия - но там Украина их не купит.

"Рынок очень ограничен, стоимость этих советских патронов через 5 лет будет не ниже НАТОвских патронов, и как бы не выше. Да и сама Россия постепенно переходит на НАТОвские стандарты - новая снайперская винтовка для армии у них спроектирована под натовский 308 калибр", - говорится в его сообщении.

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"Тогда зачем нам налаживать производство нового оружия под патрон, которого у нас скоро не будет?" - выразил удивление журналист, добавив, что дефицита автоматов у нас пока тоже нет.

Кроме того, Бутусов рассказал, что производство стрелкового оружия под НАТОвский стандарт 5,56 мм уже существует в Украине.

"Зачем вкладывать государственные деньги в производство того, что не имеет перспективы? И почему при этом нет средств для постройки действительно необходимого в перспективе патронного завода?" - подытожил журналист.

Ранее УНИАН сообщал, что государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные предприятия оборонно-промышленного комплекса страны, совместно с американской компанией Aeroscraft наладит производство в Украине американской винтовки M-16.