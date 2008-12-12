У ”Интерпайп НТЗ” начались проблемы с газоснабжением

Вчера, 11 декабря, давление в системе подачи газа на ОАО «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод» было снижено до критического уровня. Об этом сообщается в пресс-релизе "Интерпайп", переданном УНИАН.

«11 декабря нами зафиксировано существенное снижение подачи газа на "Интерпайп НТЗ": в 17:00 давление упало с 2,1 атмосфер до 1,8 атмосфер, в 19.00 – уже до 1,4 атмосфер», – приводятся в пресс-релизе слова председателя правления "Интерпайп НТЗ" Андрея КОРОТКОВА.

По его словам, между "Интерпайп НТЗ", НАК "Нафтогаз Украины", а также ее дочерней компанией "Газ Украины" нет никаких разногласий по расчетам за потребляемый природный газ. Приняты все необходимые решения для бесперебойного обеспечения завода газом в декабре этого года.

«Однако из-за бюрократических проволочек между дочерними предприятиями НАК «Нафтогаз Украины» работа нашего завода поставлена под угрозу. Надеюсь, что эта ситуация будет оперативно решена и предприятие вернется к привычному режиму работы», – цитирует пресс-служба "Интерпайпа" заявление А.КОРОТКОВА.

Справка УНИАН. ОАО "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод" (Днепропетровск) является ведущим в Украине предприятием по производству труб для добычи и транспортировки нефти и газа. Завод производит более 34% трубной продукции Украины. Также на заводе производят трубы из углеродистых сталей общего назначения и профильные трубы.

По итогам 2007 года завод произвел 596 тыс. тонн стальных труб, что на 9,8 тыс. тонн, или 1,6%, больше, чем по итогам 2006 года. За 2007 год "Интерпайп НТЗ" выплавил 753 тыс. тонн стали, что практически соответствует (на 5 тыс. тонн меньше) показателю 2006 года.