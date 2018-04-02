Год украинского оружия: разящий "Гром" и "Ракетный щит"

За время военного противостояния на Донбассе и давления на Украину соседнего государства на восточной границе оборона стала главным приоритетом как в госполитике, так и в развитии страны. Госбюджеты стали называться «оборонными», а сами ассигнования на украинскую армию выросли до рекордных цифр.

Так, в минувшем 2016 году финансирование силового блока Украины составило 113 млрд грн, что на 20% больше, чем было выделено годом ранее. В 2017 году на оборонку также выделят немало. А точнее - рекордные 5,9% ВВП. В денежном эквиваленте финансирование сектора обороны и безопасности составит 133 млрд грн (почти 5 млрд долларов).

Тем не менее, до мировых показателей эта сумма все равно не дотягивает. Главный враг Украины - Российская Федерация держит свой оборонный бюджет на привычно высоком уровне – более 70 млрд долл. Европейские страны в 2016 году также значительно увеличили расходы на оборону, в частности, Соединенное Королевство выделило на эти цели 55,5 млрд долларов, Франция – 50,9 млрд долл., а Германия – 39,4 млрд долл.

Что касается приоритетов в отечественном оборонном секторе на 2017 год, то они останутся неизменными. Все так же в первую очередь будут финансироваться программы по формированию «ракетного щита», а именно – по созданию новых ракетных комплексов и артсистем.

«Мы должны отработать государственный оборонный заказ на 2017 год, отдавая предпочтение современным ракетным комплексам, мощным артиллерийским системам, средствам ПВО, радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки», - очертил задачи украинской оборонки в 2017 году секретарь СНБО Александр Турчинов.

Усилить оборонный сектор Украины должна и помощь из США. Перед уходом с поста президента Барак Обама подписал оборонный бюджет, который предусматривает выделение Украине военной помощи на сумму 350 млн грн.

В перечень помощи, помимо летального оборонительного вооружения, вошли техническая поддержка для разработки целостной системы мониторинга государственной границы Украины, а также помощь в подготовке штабных офицеров и высшего командования ВСУ.

Относительно результатов прошедшего года, то он стал в своем роде прорывом для украинской оборонки. Не таким большим, по сравнению с мировыми тенденциями, но для Украины все же прорывом.

УНИАН предлагает обзор главных событий и новинок в оборонном секторе Украины в 2016 году.

Ракетный щит

Главной задачей для украинских промышленников в 2016 году было создание нового высокотехнологичного оружия, которое должно стать сдерживающим фактором для агрессивной политики России. Речь идет о реализации программы «Ракетный щит», для которой прошедший год стал достаточно успешным.

Так, в августе был произведен пуск новой реактивной системы залпового огня «Ольха», а в ноябре стало известно о подготовке испытаний новой ракеты «Гром», которые анонсировались как раз под конец 2016-го.

Результаты выполнения программы настолько вдохновили украинских военных, что даже привели к ракетным испытаниям возле Крыма. Ситуация переросла в серьезный межгосударственный кризис с обоюдным использованием предупреждений о готовности нанести ответный удар для защиты своих интересов. Тем не менее, угрозы остались только на словах - испытания украинских ракет прошли успешно, реакции с российской стороны не было.

По словам директора информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергея Згурца, успешные результаты декабрьских ракетных испытаний показали, что украинские предприятия реализовали программу по продлению сроков использования ракет для комплексов ПВО.

Как отметил эксперт, последний раз работы по продлению ресурса ракет проходили еще в 2007 году в кооперации с российскими предприятиями, а срок использования ракет был продлен до 2012 года.

«Это означает, что после этого времени все ракеты, которыми оснащены комплексы «С-300», а на сегодняшний день их около 35 дивизионных комплексов, не имели четкой гарантии, что во время выполнения боевой задачи все ракеты сойдут со спусковых и будут уничтожать воздушные цели», - отметил эксперт.

В конце декабря Кабмин выдал постановление, разрешающее Вооруженным силам в экстренных случаях сбивать самолеты, нарушившие воздушное пространство страны. Стоить напомнить, что в последние несколько лет российские ВВС регулярно нарушали воздушные границы в Балтийском регионе и ряде западноевропейских стран.

Боевые беспилотники

Одним из главных достижений в сфере разработки нового вооружения стало появление боевых беспилотников на стендах украинских компаний.

Так, летом государственный концерн «Укроборонпром» представил боевой беспилотник «Фантом». По данным разработчиков, дистанционно управляемый минибронетранспортер может разгоняться до 38 км/ч, имеет запас хода в 20 км, а также снаряжен дневным и ночным прицельными комплексами, способен целиться на расстояние 1000-2000 м.

Конечно, этот экземпляр пока далек от серийных продуктов, которые применяются армиями США и Израиля, но его появление открыло еще одну нишу в оборонном секторе Украины.

Позже аналогичную разработку представил и судостроительный завод «Ленинская кузница». Боевой робот «Пиранья», презентованный осенью на стенде «кузницы», вооружен 12,7 мм пулеметом, который может быть изменен в 40 мм гранатомет, и имеет радиус действия от 2 до 10 км.

Также 2016 год, согласно планам военного руководства, должен был стать годом появления еще одного важного для украинской армии оружия - ударного дрона. По словам Турчинова, Украина обладает всем необходимым потенциалом для производства такой техники. Реализовать проект ударного беспилотника, по мнению секретаря СНБО, могло бы госпредприятие «Антонов». Тем не менее, пока был продемонстрирован только макет ударного беспилотника «Горлица».

По словам Турчинова, проект нуждается в доработке, его испытания будут проведены уже в 2017 году.

Достижения «Антонова»

Наравне с ракетным вооружением, еще одним из главных ньюсмейкеров 2016 года стала авиация. В частности, госпредприятие «Укроборонпрома» - «Антонов».

Первой всеобщее внимание привлекла подзабытая украинская «Мрия». Самый большой в мире самолет в мае впервые выполнил рейс на австралийский континент, чем вызвал ажиотаж среди местного населения. На торжественную встречу украинского самолета собралось несколько десятков тысяч австралийцев. После этого волна интереса к «Мрии» дошла и до Украины. Самолет, который уже два десятка лет выполнял рейсы по всему миру, стал на несколько дней главной «перемогой» в украинских СМИ.

Позже сеть всколыхнула еще одна новость, связанная с главным детищем украинских авиаторов. В августе, после переговоров в КНР, в сети распространилась информация о якобы продаже китайцам технической документации и лицензии на производство «Мрии». Представители «Антонова» успокоили общественность - данная информация слегка преувеличена. По словам антоновцев, Украина и Китай действительно договорились о достройке одной «Мрии», фюзеляж которой уже несколько десятков лет пылился в ангарах «Антонова». Кроме того, стороны договорились о совместном производстве «Мрий», но на китайской территории.

Еще одним важным событием авиарынка стала презентация под конец года нового самолета Ан-132. Проект был реализован по заказу Саудовской Аравии и должен стать еще одной визитной карточкой предприятия.

К слову, данный экземпляр стал единственным самолетом, выпущенным «Антоновым» в 2016 году. И хотя руководство предприятия настроено сделать «Антонов» локомотивом развития всей экономики, ситуация на самом деле не столь радужная.

Во-первых, предприятие не имеет четкого пакета заказов. На последней пресс-конференции руководство «Антонова» проигнорировало вопрос УНИАН об объеме твердых контрактов по производству самолетов.

Кроме того, по данным «Антонова», для запуска серийного производства необходимо привлечь порядка 700 млн долл. инвестиций. Так что пока единственным шансом запустить серийное производство самолетов является именно Ан-132. Если испытания самолета, запланированные на весну 2017 года, пройдут успешно, то Саудовская Аравия готова подписать контракт на поставку 80 Ан-132.

Новинки от частного сектора

Еще одним из достижений 2016 года на рынке вооружений стало появление серьезной конкуренции со стороны частных предприятий, предлагающих свои варианты нового или модифицированного вооружения.

На осенней выставке «Оружие и безопасность» было представлено несколько десятков бронемашин, которые могут поставляться для украинских военных в зону АТО - от всем известных КрАЗ «Спартан» до новых броневиков «Варта» и БТР «Отаман».

Также вышеупомянутая «Ленинская кузница» представила легкобронированный автомобиль «Тритон-01», а автомобильный концерн «Богдан» презентовал на выставке обновленную бронированную машину «Барс-8» с установленным боевым модулем «Тайпан», разработанным госпредприятием «Спецтехноэкспорт».

По мнению экспертов, потенциал частных предприятий настолько вырос, что они наравне со спецэкспортерами должны получить доступ на мировой рынок вооружений.

«Сегодня нет равных условий для частных предприятий и государственных. Надо проводить либерализацию внешнеэкономической деятельности. Та система, которая у нас существует с 1996 года, с начала существования «Укрспецэкспорта», является вчерашним днем», - отметил директор Центра исследования армии, конверсии и вооружения Украины Валентин Бадрак.

По его словам, за последнее время количество частных оборонных предприятий резко увеличилось и превысило количество государственных в сфере ОПК.

«Если мы раньше знали только «Мотор Сич» и «АвтоКрАЗ», то сегодня больше 150 предприятий, а их доля в производстве превышает 2/3 рынка», - сказал эксперт.

Пополнение украинских ВМС

После аннексии Крыма Российской Федерацией Украина потеряла не только сам полуостров, но и десятки кораблей, заблокированных в гаванях. И без того устаревший украинский флот стал практически полностью небоеспособен.

Тем не менее, в 2016 году в этом направлении начались позитивные изменения. В апреле прошлого года на заводе «Ленинская кузница» состоялась закладка 4-х малых бронированных артиллерийских катеров проекта «Гюрза» для украинских ВМС. Всего до 2020 года украинские военные должны получить 20 таких катеров.

В конце года на заводе состоялась закладка еще двух бронированных десантно-штурмовых катеров типа «Кентавр», которые являются дальнейшим развитием линейки катеров «Гюрза».

К слову, первые два катера типа «Гюрза», спущенные на воду в конце 2015 года, в 2016 году успешно прошли испытания и 6 декабря пополнили состав ВМС Украины.

Помимо строительства новых катеров, были выполнены работы и по ремонту главной ударной силы украинского флота - фрегата «Гетьман Сагайдачный» и ракетного корабля «Прилуки».

Владислав Швец (УНИАН)