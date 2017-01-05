Украина должна развивать перерабатывающую промышленность, а не быть "страной-лесопилкой" - Гройсман

Украина должна развивать собственную перерабатывающую промышленность, а не функционировать как "страна-лесопилка" с низким уровнем переработки сырья.

Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на слова премьер-министра Владимира Гройсмана.

"Чтобы создать украинский продукт, нам необходимо создать в стране перерабатывающее производство. Мы не можем быть придатком, когда посеяли, собрали, зерно продали. Или лес спилили и экспортировали. Это – лесопилка. А мы не страна-лесопилка. Мы страна, которая может разрабатывать качественные продукты, поэтому глубина переработки имеет очень важное значение. Потому что глубина переработки – это рабочие места. А рабочие места, это развитие экономики и т.д.", - сказал он.

По словам премьера, экономическое развитие Украины может базироваться на трех составляющих - развитии промышленности, внешней торговли и привлечении инвестиций.

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"Наша задача как правительства - каждая гривня, которая инвестируется в экономику Украины, каждый доллар или евро должны быть успешными. Тот, кто хочет вкладывать, должен знать, что это безопасно для него, а мы должны видеть новые рабочие места, новый продукт, заработную плату людям, налоги в государство. И мы активно создаем механизмы для этого", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял, что возрождение украинской промышленности в 2017 году является ключевым фактором развития украинской экономики, а сильная экономика позволит стране отказаться от внешней финансовой помощи.

Также премьер-министр поставил органам власти задачу удвоить рост экономики Украины и одновременно увеличить объем прямых инвестиций в страну как залога экономического развития.