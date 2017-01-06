Эксперты объяснили, нужна ли американская винтовка М-16 украинской армии

В то же время эксперты не уверены, нужна ли замена советским автоматам и является ли вопрос стрелкового оружия первоочередным вопросом для ВСУ, передает Апостроф.

По словам военного эксперта, директора информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергея Згурца, нет четкой уверенности в том, нужна ли М-16 украинской армии.

"Любые подобные инициативы должны согласовываться с Генеральным штабом, который и является основным заказчиком на те или иные виды образцов вооружения, которые нужны украинской армии, особенно, когда финансовых ресурсов на перевооружение армии крайне не хватает. Поэтому такой путь сложно назвать рациональным, ведь количество стрелкового оружия у нас достаточное", - рассказал он.

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Пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев не смог сразу ответить на вопрос, давал ли вообще Генштаб заказ на винтовку М-16, посоветовав обращаться в ведомство с информационным запросом.

Но даже если такие заказы и были, то, по словам Згурца, появление у солдат ВСУ американской винтовки М-16 вряд ли способно переломить ситуацию на фронте в пользу Украины. По своей эффективности М-16 не превосходит автомат Калашникова, а таких советских автоматов, по оценкам экспертов, на наших военных складах около полумиллиона штук.

Отмечается, что краеугольным камнем проекта "М-16 украинского производства" являются патроны для винтовки. В "Укроборонпроме" заявляют, что винтовки будут изготавливать под советские патроны калибра 7,62 на 39 мм, которые еще есть на складах.

Однако калибр 7,62 не соответствует стандартам НАТО, поэтому в конструкции винтовки будет предусмотрена смена стволов под стандартизированный Альянсом калибр 5,56 мм. Но эти патроны, когда закончится запас советских боеприпасов, еще нужно будет где-то взять: либо импортировать по мировым ценам, либо наладить собственное производство.

"Когда мы говорим о переоснащении армии новым стрелковым оружием, нужно эти задачи соотносить с реальными угрозами. Эти реальные угрозы состоят в повышении уровня бронезащиты российских войск и отсутствии у нас патронов, способных пробивать их бронежилеты. И совершенно не важно, из какого автомата они выстреливают: из автомата Калашникова, винтовки СВД или винтовки М16. Массовое использование винтовок М16 ситуацию на поле боя не изменит", - подчеркнул Згурец.

В свою очередь глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин заявил, что вызывает сомнение и кооперация "Укроборонпрома" и компании Aeroscraft, которая занимается производством аэростатов, дирижаблей и других летательных аппаратов.

Ранее УНИАН сообщал, что государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные предприятия оборонно-промышленного комплекса страны, совместно с американской компанией Aeroscraft наладит производство в Украине американской винтовки M-16.