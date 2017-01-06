"Укроборонпром" в 2016 году отремонтировал более 20 военных вертолетов

Государственное предприятие "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон", входящее в состав госконцерна "Укроборонпром", в 2016 году отремонтировало и модернизировало для украинской армии более двух десятков военных вертолетов.

Об этом сообщила пресс-служба концерна.

"Среди мощных воздушных машин – модернизация Ми-24ПУ1, оснащенного передовой электроникой, новыми двигателями, мощным вооружением, а также высокой степенью защиты, включающей современный комплекс защиты "Адрос". Этот комплекс сбивает с курса ракеты с тепловым наведением, благодаря чему воздушная машина защищена от переносных зенитно-ракетных комплексов типа "Игла" и Stinger, а также ракет "воздух-воздух" типа Р-60 и Р-73", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПорошенко подписал пакет законов для поддержки отечественного авиапрома

Как сообщал УНИАН, госпредприятие "Антонов", единственный в Украине производитель авиатехники, входящий в состав "Укроборонпрома", 20 декабря представил первый опытный образец нового транспортного самолета Ан-132. Производство первого образца Ан-132 стартовало в сентябре 2015 года. При этом "Антонов" подписал ряд соглашений с Саудовской Аравией о поставках данных самолетов с 2017 года, а также о совместном проектировании и производстве авиационного завода на ее территории, где запланировано серийное производство Ан-132. По данным "Антонова", Саудовская Аравия готова закупить 80 самолетов.