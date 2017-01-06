Египет начал антидемпинговое расследование в отношении стальной арматуры из Украины

Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.

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При этом предметом расследования стала арматура, которая классифицируется по кодам HS (гармонизированная система описания и кодирования товаров) 7213, 7214, 7227 и 7228. Данную продукцию в Египет поставляют, в частности, «АрселорМиттал Кривой Рог» и предприятия холдинга «Метинвест».

Согласно сообщению, египетская сторона уведомила Украину о начале расследования 3 января. В течение 30 дней от этой даты заинтересованные украинские производители и экспортеры могут зарегистрироваться для участия в расследовании, а также предоставить всю сопутствующую информацию и заявить о своей позиции.

Как сообщал УНИАН, в мае прошлого года Индия начала антидемпинговое расследование в отношении импорта украинских изделий из холоднокатаного железа и нелегированной стали.

В июле 2016 года Европейский Союз начал антидемпинговое расследование в отношении импорта горячекатаного проката, в том числе из Украины.

Антидемпинговые пошлины на украинскую металлургическую продукцию действуют также в Мексике и на территории Евразийского экономического союза.