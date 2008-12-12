У ферросплавных заводов появились заказы

В декабре у Никопольского, Запорожского и Стахановского ферросплавных заводов появились заказы на их продукцию.

Об этом УНИАН сообщил исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) Сергей КУДРЯВЦЕВ.

Он отметил, что если раньше речь шла о запуске этих предприятий в декабре исключительно в связи с технологической необходимостью, то сегодня на рынке ферросплавов наметились позитивные тенденции. (Остановленные с 1 ноября этого года НЗФ, ЗЗФ и СЗФ должны были возобновить работу в декабре, так как простой оборудования при температуре ниже 0 градусов мог привести к выходу его из строя – УНИАН).

Как сообщил С.КУДРЯВЦЕВ, «все предприятия запустились, хотя и на очень маленький объем производства. На НЗФ запущены небольшие печи, и в декабре завод планирует произвести 18 тыс. тонн ферросплавов. На Запорожском ферросплавном объемы производства будут приблизительно в два раза меньше. На Стахановском ферросплавном запущены 2 печи, и объем производства в декабре составит около 2 тыс. тонн ферросплавов», – уточнил он.

В то же время, по словам С.КУДРЯВЦЕВА, Побужский ферроникелевый завод будет остановлен 20 декабря. «Цены на ферроникель в условиях кризиса упали ниже себестоимости его производства», – отметил исполнительный директор УкрФА.

Справка УНИАН. ОАО “Никопольский завод ферросплавов” – крупнейшее в Украине предприятие по производству силикомарганца и ферромарганца.

Основной продукцией НЗФ являются марганцевые ферросплавы – силикомарганец и ферромарганец, производимые на крупнейших в мире ферросплавных печах мощностью 23-75 мегавольтампер. Производственные мощности завода позволяют выпускать в год более 1 млн. тонн силикомарганца, 250 тыс. тонн ферромарганца высокоуглеродистого, свыше 15 тыс. тонн ферромарганца среднеуглеродистого, до 60 тыс. тонн флюсов различных марок, 50 тыс. тонн электродной массы. Годовой объем продаж составляет в среднем 800 тыс. тонн ферросплавов.

По итогам 2007 года НЗФ увеличил производство силикомарганца на 22,3% – до 768,9 тыс. тонн, ферромарганца – на 4,4% – до 272,2 тыс. тонн, ферросплавов – на 16,5% – до 1 млн. 40,3 тыс. тонн по сравнению с 2006 годом.

ОАО "Запорожский завод ферросплавов" – один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов, единственный в СНГ комбинат, выплавляющий широкий сортамент марганцевых и кремнистых ферросплавов, металлический марганец.

ОАО “Стахановский завод ферросплавов” (Луганская обл.) производит ферромарганец, ферросиликомарганец и ферросилиций. Среднегодовая производственная мощность завода составляет 220 тыс. тонн ферросплавов.