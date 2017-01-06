Сегодня Ярославский запускает Харьковский тракторный завод

Группа DCH Александра Ярославского официально заявила о начале работы Харьковского тракторного завода (ХТЗ) с сегодняшнего дня - 6 января текущего года. В информационном сообщении, размещенном на сайте группы, приведен комментарий бизнесмена относительно данного события.

«Сегодня радостный день в истории ХТЗ – у нас появилась возможность начать все процессы, необходимые для запуска производства», - заявил Ярославский.

Ярославский поблагодарил президента Украины Петра Порошенко и председателя Харьковской облгосадминистрации Юлию Светличную за участие в судьбе предприятия.

«Я благодарен президенту Украины за помощь в разблокировании работы завода, а губернатору Харьковской области за последовательную поддержку наших усилий в этом направлении», - говорится в заявлении Ярославского на сайте DCH.

Как сообщает DCH, сегодня на работу выходят сотрудники ХТЗ, непосредственно вовлеченные в подготовку производства к запуску, во главе с генеральным директором предприятия Андреем Ковалем.

Ярославский так описал поставленные перед руководством предприятия задачи: «Со своей стороны, я как инвестор ХТЗ нацелен на то, чтобы, несмотря на все накопленные проблемы, обеспечить ритмичный производственный процесс. Мы выводим рабочих в цеха, мобилизуем инженерно-технический персонал, и начинаем налаживать полноценную деятельность. Нам придется отвоевывать рынки сбыта, восстанавливать технологический потенциал и хозяйственные связи, модернизировать производство. Это серьезный фронт работ, поэтому с первой минуты сегодняшнего дня мы начали заниматься решением этих задач».

По информации СМИ, 9 декабря 2016 года в АПУ состоялось совещание, посвященное ситуации на ХТЗ, на котором рассматривалось обращение трудового коллектива к главе государства, и по итогам которого «президент Украины отдал распоряжения необходимые для устранения правовых препятствий для запуска производства».

А вчера, 4 января 2017 года председатель ХОГА Юлия Светличная в Facebook объявила о том, что проблемы предприятия решены благодаря личному вмешательству Петра Порошенко, и оно может начинать работу: “Ситуация с предприятием была непростая, но после личного вмешательства в этот вопрос президента Украины она решена. Предприятие начинает работу. Восстановление промышленного производства на Харьковщине – наш приоритет”, - написала она.