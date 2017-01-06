Промпродукция в Украине за год подорожала на 36%
16:52, 06 января 2017Промышленность
1626
По сравнению по сравнению с предыдущим месяцем, ноябрем, цены в декабре выросли на 3,2%.
В Украине дорожает промпродукция / Фото УНИАН
Цены производителей промышленной продукции в Украине в декабре 2016 года в годовом выражении, к декабрю 2015 года, выросли на 35,7%.
Читайте такжеРост цен в Украине в прошлом году составил 12,4%
Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению по сравнению с предыдущим месяцем, ноябрем, цены в декабре выросли на 3,2%
В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.
Как сообщал УНИАН, цены производителей промышленной продукции в Украине в ноябре 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем, октябрем, выросли на 2,2%.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter