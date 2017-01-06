Промпродукция в Украине за год подорожала на 36%

Цены производителей промышленной продукции в Украине в декабре 2016 года в годовом выражении, к декабрю 2015 года, выросли на 35,7%.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению по сравнению с предыдущим месяцем, ноябрем, цены в декабре выросли на 3,2%

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, цены производителей промышленной продукции в Украине в ноябре 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем, октябрем, выросли на 2,2%.