«АрселорМиттал Кривой Рог» снизил выплавку стали

ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) в январе-ноябре 2008 года выплавило 5 млн. 967 тыс. тонн стали, что на 1 млн. 470 тыс. тонн (на 19,7%) меньше, чем за 11 месяцев 2007 года.

Об этом УНИАН сообщили Министерстве промышленной политики Украины.

По данным Минпромполитики, производство агломерата по итогам января-ноября т.г. составило на комбинате 9 млн. 103 тыс. тонн, что на 1 млн. 867 тыс. тонн (на 17%) меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Также за январь-ноябрь АМКР произвел 5 млн. 383 тыс. тонн чугуна, что на 1 млн. 240 тыс. тонн (на 18,7%) меньше, чем за соответствующий период 2007 года. Производство готового проката на комбинате сократилось на 1 млн. 426 тыс. тонн (21,8%) и составило 5 млн. 94 тыс. тонн.

Кроме того, за январь-ноябрь т.г. АМКР было произведено 2 млн. 473 тыс. тонн кокса, что на 293 тыс. тонн (на 10,6%) меньше аналогичного показателя за прошлый год и 7 млн. 222 тыс. тонн железорудного концентрата, что на 533 тыс. тонн (на 6,8%) меньше, чем в январе-ноябре 2007 года.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакет акций ОАО КГМК «Криворожсталь».

«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции.

До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.

18 июля 2006 г. компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня Arcelor Mittal является мировым лидером металлургической отрасли, работая более чем в 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году.

В 2007 году на ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) было выплавлено 8 млн. 103 тыс. тонн стали, что на 534 тыс. тонн (на 7%) больше, чем за 12 месяцев 2006 года. Производство агломерата в 2007 году составило 11 млн. 954 тыс. тонн, что на 556 тыс. тонн (на 4,8%) больше, чем за 2006 год, чугуна - 7 млн. 208 тыс. тонн, что на 405 тыс. тонн (на 6%) больше, чем за 2006 год. Производство готового проката возросло на 268 тыс. тонн (4%) и составило 7 млн. 119 тыс. тонн. Кроме того, за 2007 год на АМКР было произведено 3 млн. 9 тыс. тонн кокса, что на 313 тыс. тонн (на 11,6%) больше показателя за 2006 год, и 8 млн. 461 тыс. тонн железорудного концентрата, что на 654 тыс. тонн (на 8,3%) больше.