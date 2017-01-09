Fiat Chrysler инвестирует миллиард долларов в модернизацию заводов в США

По словам представителей компании, это поможет создать дополнительно 2000 рабочих мест, передает Русская служба Би-Би-Си.

Предприятия в Мичигане и Огайо после модернизации будут выпускать три новых модели Jeep.

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Завод в городе Уоррен, штат Мичиган, сможет также переключиться на производство пикапов, которые в настоящее время выпускают на предприятии Fiat Chrysler в Мексике.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп пригрозил американским автопроизводителям ввести высокие таможенные пошлины на ввоз в страну автомобилей, сделанных в Мексике.

На фоне критики Трампа компания Ford в начале января объявила о своем решении отказаться от строительства нового сборочного предприятия в Мексике стоимостью 1,6 млрд долларов.