Испытание грунтовой дорогой: в Украине провели тест-драйв нового бронетранспортера БТР-3ДА (видео)
07:20, 10 января 2017Промышленность
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В сети появилось видео заводского тест-драйва бронетранспортера БТР-3ДА на грунтовой дороге.
В описании к видеозаписи указано, что тест-драйв прошел в с. Княжичи Киевской области.
БТР-3ДА оснащен боевым модулем БМ-3М "Штурм" со стабилизацией в двух плоскостях.
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Бронетранспортер БТР-3ДА быстрее и маневреннее предшественников, у него улучшенная бронезащита экипажа, он имеет оптико-электронный модуль с телевизионным и тепловизионным каналами. Благодаря этому появилась возможность вести огонь ночью.
Дополнительный энергоагрегат позволяет управлять боевым модулем без использования основной силовой установки.
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