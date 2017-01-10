Испытание грунтовой дорогой: в Украине провели тест-драйв нового бронетранспортера БТР-3ДА (видео)

07:20, 10 января 2017
Промышленность
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В сети появилось видео заводского тест-драйва бронетранспортера БТР-3ДА на грунтовой дороге.

В описании к видеозаписи указано, что тест-драйв прошел в с. Княжичи Киевской области.

БТР-3ДА оснащен боевым модулем БМ-3М "Штурм" со стабилизацией в двух плоскостях.

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Бронетранспортер БТР-3ДА быстрее и маневреннее предшественников, у него улучшенная бронезащита экипажа, он имеет оптико-электронный модуль с телевизионным и тепловизионным каналами. Благодаря этому появилась возможность вести огонь ночью.

Дополнительный энергоагрегат позволяет управлять боевым модулем без использования основной силовой установки.

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Теги: #БТР#тест-драйв