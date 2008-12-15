Для решения проблем ГМК и ТЭК нужна консолидация – эксперт

В Украине необходимо создать единый антикризисный центр для решения проблем металлургов, энергетиков и угольщиков, считает гендиректор компании ДТЭК (Донбасская топливно-энергетическая компания) Максим ТИМЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил 12 декабря, выступая на коллегии Донецкой облгосадминистрации.

«Мне кажется, что сегодня самая главная проблема, что нет единой государственной политики, нет стратегического подхода, нет системного подхода в решении проблем угольщиков, энергетиков и металлургов, - сказал М. ТИМЧЕНКО. - Нужно создавать единый антикризисный центр, который может обсуждать эти проблемы».

По словам М.ТИМЧЕНКО, на «электростанциях Донецкой области, которые производят электроэнергию сжигая уголь, там падение (падение производства – УНИАН), по сравнению с прошлым годом, произошло на 35%». Также «резкое падение мировых цен на угольную продукцию, естественно, отразилось на экономике всех предприятий».

«Сталкиваясь уже 3-й месяц с этой проблемой, я скажу, что самое угрожающая ситуация в том, что нет системного, консолидированного подхода в решении этих проблем. Прежде всего, это системный подход на уровне государства», - подчеркнул М.ТИМЧЕНКО. При этом он добавил: «Сегодня мы говорим, что мы помогаем металлургам и останавливаем рост цен (цен на электроэнергию и уголь – УНИАН), но при этом мы не говорим, на кого ложится бремя этой дотации». По словам М. ТИМЧЕНКО, «на сегодня общерыночной цены на электроэнергию уже около 25% объема дотируется, но никто не говорит об источниках, ведь решая проблемы одних, перекладывается бремя на других». Гендиректор подчеркнул: «Сегодня, говоря о том, что цены на уголь должны снижаться, совершенно не понятно, каким образом мы можем инвестировать, каким образом мы можем поддерживать тот уровень заработной платы горнякам, который мы задекларировали в принятом законе о престижности шахтерского труда».

В то же время, отмечает М. ТИМЧЕНКО, «говоря об удержании цен на уголь и не снижении этих цен, мы не говорим, что будут делать энергетики, ведь сегодня рентабельность производства тепловых электростанций уже отрицательная и при этом мы декларируем замораживание роста цен на электроэнергию в течение следующего года».

Справка УНИАН. Компания ДТЭК – первая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче (ОАО «Павлоградуголь», объединяет 10 угольных шах, и ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса») и обогащению угля (пять обогатительных фабрик), генерации (ООО «Востокэнерго»), а также дистрибуции электроэнергии (ООО «Сервис-Инвест», ОАО «ПЭС-Энергоуголь»).

ДТЭК занимает лидирующие позиции в топливно-энергетическом комплексе Украины. По итогам 2007 года доля компании в угледобывающей отрасли Украины составила 20,9%, в тепловой генерации – 27,0%, в дистрибуции электроэнергии – 5,4%.

2007 год ДТЭК завершила с прибылью 952,43 млн. грн.

Только в угольном секторе ДТЭК работает около 40 тыс. человек.