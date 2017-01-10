Крюковский завод за год увеличил производство грузовых вагонов в 3,8 раза

Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская обл.) в 2016 году увеличил по сравнению с 2015 годом производство грузовых вагонов в 3,8 раза, или на 1166 шт. - до 1576 единиц.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник управления экономики Кременчугского горисполкома Николай Здойма, ссылаясь на отчет предприятия, переданный в горисполком.

По его словам, в 2016 году предприятие отремонтировало 15 пассажирских и 9 грузовых вагонов для «Укрзализныци».

В 2016 году предприятие произвело 9 пассажирских вагонов тогда как в 2015 году – ни одного.

Как сообщал УНИАН, Крюковский вагоностроительный завод в 2015 году уменьшил выпуск грузовых вагонов на 83% по сравнению с 2014 годом - до 410 единиц.

В 2017 году вагонзавод планирует произвести 1500 грузовых вагонов, что будет соответствовать уровню 2016 года.

Справка УНИАН. ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику.

Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. Крюковский вагонзавод является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов — пассажирских и грузовых.