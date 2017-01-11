Российский авиационный провал: каждый пятый Sukhoi SuperJet не летает

Читайте такжеAirBaltic отказалась от планов приобретения самолетов Sukhoi Superjet Российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) выведены из эксплуатации из-за обнаруженного в декабре дефекта и простоят на земле до конца января, пишут "Ведомости".

Росавиация 22 декабря предписала российским эксплуатантам самолета Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) осмотреть крепления навески хвостового стабилизатора, так как были обнаружены повреждения узла. Сначала повреждение было обнаружено на одном из четырех лайнеров авиакомпании «Ираэро», позже – еще на двух, рассказали топ-менеджеры двух авиакомпаний. В итоге Росавиация приостановила эксплуатацию всех самолетов, в которых были обнаружены такие дефекты, до их устранения.

Читайте такжеВ Мексике отменили 25 авиарейсов из-за опасений относительно технического состояния самолетов российского производстваРосавиация и производитель – «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) не сообщали, в скольких самолетах обнаружился дефект. В России повреждения выявлены у 14 судов. Это близко к действительности, говорит представитель ГСС. У мексиканской Interjet повреждения обнаружились на половине самолетов – 11 из 22, передавало Reuters. У других зарубежных эксплуатантов дефектов не было, утверждает представитель ГСС. Всего в мире эксплуатируется 87 SSJ100. Получается, около 30% лайнеров было временно выведено из эксплуатации. Впрочем, 9 января Interjet сообщил о вводе в строй после ремонта шести самолетов. Получается, сейчас повреждено 20% SSJ100.

Действия Росавиации адекватны, говорит один из собеседников «Ведомостей». Хвостовой стабилизатор – силовой механизм, отвечающий за управление судном, эксплуатация с его дефектом недопустима, теоретически разрушение стабилизатора в воздухе привело бы к разрушению всего судна.

Представитель крупнейшего эксплуатанта SSJ100 в мире – «Аэрофлота» (30 судов) тему не комментирует. Собеседники в двух авиакомпаниях сообщили, что у «Аэрофлота» встали шесть лайнеров.

Уже в конце декабря выяснилось, что причина дефекта не конструктивная, а производственная – повышенный натяг втулок при сборке, говорит менеджер авиакомпании со ссылкой на директиву Росавиации от 28 декабря. Согласно утвержденному Росавиацией графику, замена креплений стабилизаторов на всех самолетах будет завершена к концу января, вероятности появления дефекта в дальнейшем нет, утверждает представитель ГСС.

«Это обычная для мировой авиации история – выявление «детской» болезни у нового самолета в ходе эксплуатации», – отмечает топ-менеджер по техническому обслуживанию одной из российских авиакомпаний. То, что дефект обнаружился спустя пять лет после начала эксплуатации самолетов, объясняется небольшим количеством выпущенных лайнеров и относительно невысоким их средним налетом, продолжает он. Ситуация обычная, но может отрицательно повлиять на программу строительства SSJ100 – весь мир внимательно следит за его проблемами, особенно системными, говорит эксперт.