ArcelorMittal продает акции немецкой Dillinger Huette

Крупнейшая металлургическая компания мира ArcelorMittal продает 17,85% акций одного из ведущих металлургических комбинатов в Европе немецкого Dillinger Huette за 777 млн. евро, сообщает k2kapital.

Покупателями выступят компании Struktur-Holding-Stahl GmbH & Co. KG aA и Dillinger Huette Saarstahl AG. В результате доля ArcelorMittal в Dillinger снизится с 51,25% до 33,4%.

"Мы решили оптимизировать свою долю в Dillinger Huette, чтобы привести наши экономические и голосующие права в соответствие с нашими существующими правами управления к компании", - приводятся в сообщении компании слова члена управляющего совета ArcelorMittal Майкла Вурта.

ArcelorMittal отмечает, что цена продажи акций соответствует общей оценочной стоимости компании, которая составляет 2,6 млрд. долл.