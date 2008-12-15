ArcelorMittal продает акции немецкой Dillinger Huette

12:53, 15 декабря 2008
Промышленность
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17,85% акций за 777 млн. евро

Крупнейшая металлургическая компания мира ArcelorMittal продает 17,85% акций одного из ведущих металлургических комбинатов в Европе немецкого Dillinger Huette за 777 млн. евро, сообщает k2kapital.

Покупателями выступят компании Struktur-Holding-Stahl GmbH & Co. KG aA и Dillinger Huette Saarstahl AG. В результате доля ArcelorMittal в Dillinger снизится с 51,25% до 33,4%.

"Мы решили оптимизировать свою долю в Dillinger Huette, чтобы привести наши экономические и голосующие права в соответствие с нашими существующими правами управления к компании", - приводятся в сообщении компании слова члена управляющего совета ArcelorMittal Майкла Вурта.

ArcelorMittal  отмечает, что цена продажи акций соответствует общей оценочной стоимости компании, которая составляет 2,6 млрд. долл.

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