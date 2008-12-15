Производство легковых авто в Украине выросло

Производство легковых автомобилей в Украине в январе-ноябре увеличилось на 14,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, до 390 тыс. штук. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным комитета, производство автобусов в Украине в январе-ноябре увеличилось на 22,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, до 9 787 штук.

В ноябре производство легковых автомобилей в Украине сократилось на 61,1%, по сравнению с ноябрем 2007 года, до 15,1 тыс. штук, а по сравнению с октябрем 2008 года – сократилось на 51,6%.

Производство автобусов в Украине в ноябре сократилось на 40,0%, по сравнению с ноябрем 2007 года, до 535 штук, а по сравнению с октябрем 2008 года – сократилось на 23,1%.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в 2007 году производство легковых автомобилей в Украине увеличилось на 42,2% или на 113 тыс. штук, по сравнению с 2006 годом, до 380 тыс. штук. Производство автобусов в Украине в 2007 году увеличилось на 18,6% – до 9 083 штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО» (ЗАО «ЗАЗ»), Корпорация «Богдан» (ОАО «ЛуАЗ» и ОАО «Черкасский автобус»), ЗАО «Еврокар», Корпорация «АИС» (ООО «КрАСЗ»), Корпорация «Эталон» (ЗАО «Черниговский автозавод» и ЗАО «Бориспольский автозавод») и др.