Профсоюзы не ”регионалы” и протестовать будут не только против Кабмина

В понедельник ряд украинских СМИ распространил заявление народного депутата от Партии Регионов Александра Ефремова о том, что со среды, с 17 декабря, в Украине начнутся массовые акции протеста, организованные Федерацией профсоюзов Украины. Заявление регионала было воспринято, как намерение оппозиции отстаивать права трудящихся перед Кабмином, ведь всем известно, что ФПУ возглавляет член Партии Регионов Василий Хара. Однако, есть подозрение, что анонсируя акции протеста в ПР забывают, что у рядовых работников украинских заводов есть претензии, не только к Правительству но и к собственникам предприятий, многие из которых являются однопартийцами Хары и Ефремова.

Как сообщил в интервью УНИАН первый заместитель председателя ЦК Профсоюза металлургов и горняков Украины Сергей Комышев, к запланированным на 17 и 23 декабря акциям протеста политические партии никакого отношения не имеют.

Он напомнил, что решение об акциях протеста было принято на прошлой неделе Федерацией профсоюзов Украины. «Профсоюз металлургов и горняков Украины, как член ФПУ, будет принимать участие в этой акции. 17 декабря акции протеста пройдут по всей Украине, а 23 декабря в Киеве. Есть квоты на участие представителей всех отраслевых профсоюзов Украины», – сказал он. И добавил: «А политики всегда умели запрыгнуть на подножку трамвая. Как только у нас в Днепропетровске какой-то шорох – первомайская демонстрация, которую организовывают профсоюзы, сразу появляются флаги Партии регионов, коммунистов, социалистов и все в цветах».

Как отмечают в ЦК Профсоюза металлургов и горняков, акции протеста будут направлены не только против неспособности Кабинета министров Украины защитить интересы трудящихся в условиях кризиса. «Конкретно мы (Профсоюз металлургов и горняков - УНИАН) будем протестовать против бездействия правительства в решении проблем нашей отрасли, против местных властей, которые поднимают тарифы на коммунальные услуги. У нас есть претензии к собственникам, не выполняющим свои обязательства относительно сохранения определенных объемов зарплат. Собственники предприятий, согласно Меморандуму о взаимопонимании между Кабмином и ГМК, не должны сокращать численность персонала, но к сожалению, они не выдерживают сегодня этих требований. Сокращения они планируют и планируют нагло, иногда даже не согласовывая их с профкомами предприятий», - сказал С.Комышев.

По его словам, в городах и районных центрах созданы координационные советы акций протеста, которые занимаются их подготовкой на местах. “Есть о чем кричать и чему возмущаться. Мы будем обращаться к собственникам метпредприятий в Донецке, Днепропетровске и других городах. 23 декабря в Киеве ожидается 15 тыс. человек из регионов Украины, в их числе и металлурги”, - добавил Сергей Комышев.

Отвечая на вопрос о степени готовности работников предприятий ГМК принимать участие в акциях протеста, он отметил, что «сегодня планка опущена до такой степени, что люди выйдут на улицы. Когда зарплата 700 гривень и за эти деньги нужно оплачивать коммунальные услуги, ездить на работу и питаться, то дальше терпеть уже некуда».

Вместе с тем, по данным С.Комышева, крупнейшие собственники металлургических активов пока не планируют массовых сокращений. «Хотя есть отдельные вопросы и к ним, в частности по Макеевскому меткомбинату. На этом предприятии проблемы начались давно, однако, в последнее время оно начало выходить из кризиса, теперь же его снова останавливают. Вместе с тем, в случае сокращения работников на этом предприятии, собственники комбината готовы сотрудничать с Центрами занятости и компенсировать затраты на социальную адаптацию уволенных металлургов”, - сказал зампредседателя ЦК Профсоюза металлургов и горняков.

Он также сообщил, что тяжелая ситуация сложилась на Побужском ферроникелевом комбинате. “После планируемой остановки этого предприятия людям вообще некуда будет пойти. На Артемовском заводе по обработке цветных металлов сокращается полторы тысячи человек. Все увольнения происходят в рамках законодательства, но никому от этого не легче», - добавил Сергей Комышев.

Подытоживая он еще раз подчеркнул, что никакие политические партии не имеют отношения к профсоюзным акциям протеста. “Если у кого-то Василий Хара ассоциируется с Партией Регионов, то его можно и к коммунистам причислить, он ведь большую часть жизни в Компартии состоял”, - подчеркнул Комышев.

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10 декабря председатель ЦК Профсоюза горняков и металлургов Украины Владимир Казаченко сообщил о том, что Федерация профсозов Украины планирует в декабре проведение массовых акций протеста против сокращения на предприятиях рабочих мест и зарплат.

По его словам, 17 декабря акции пройдут в крупных промышленных центрах страны, а на 23 декабря запланирована массовая манифестация в Киеве.

В.Казаченко отметил, что профсоюзы намерены требовать от властей страны и собственников защитить интересы работающих в период мирового финансового кризиса.

Среди других важных требований участников предстоящих акций – «прекращение произвола банков относительно предприятий и граждан и обеспечение беспрепятственного получения зарплат, пенсий, вкладов», «отмена декабрьских цен на природный газ, установление на период кризиса моратория на повышение транспортных тарифов ЖКХ», сказал он.

По словам В.Казаченко, в случае игнорирования этих требований и дальнейшего снижения уровня жизни работающих, ФПУ намерена прибегнуть к этапу массовых трудовых конфликтов на всех уровнях и "более радикальным методам защиты прав трудящихся".

Антон Лосев (УНИАН)